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Seleção da África do Sul adia viagem para a Copa do Mundo após problemas com vistos

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 31.05.2026, 11:00:00 Editado em 31.05.2026, 11:13:38
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A seleção da África do Sul teve a viagem para a Copa do Mundo adiada após problemas com a emissão de vistos de jogadores e integrantes da comissão técnica. A delegação deveria embarcar neste domingo rumo ao México, onde ficará baseada durante o torneio, mas o voo precisou ser cancelado.

A situação gerou reação do ministro do Esporte do país, Gayton McKenzie, que criticou publicamente a condução do caso e cobrou explicações da Associação Sul-Africana de Futebol (SAFA).

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"Este fiasco de viagem e visto do @SAFA_net (Associação Sul-Africana de Futebol) é constrangedor e grosseiramente injusto para com os jogadores e a equipe técnica. Eu informei à Associação que preciso de um relatório e que ações devem ser tomadas contra aqueles responsáveis por essa bagunça. Estamos sendo feitos de tolos", publicou o ministro.

Segundo a agência Reuters, parte da delegação ainda não recebeu os documentos necessários para entrada no país-sede do Mundial. Com isso, o voo fretado que sairia de Joanesburgo com destino a Pachuca, cidade que servirá de base à equipe, acabou cancelado.

A Associação Sul-Africana de Futebol informou que realizará uma reunião de emergência ainda neste domingo para discutir a situação e definir os próximos passos. Enquanto isso, a delegação seguirá treinando em Joanesburgo até uma nova definição sobre a viagem.

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A seleção sul-africana está no Grupo A da Copa do Mundo, ao lado de México, República Tcheca e Coreia do Sul. O jogo de abertura da Copa do Mundo acontece no dia 11 de junho, diante do México, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida está marcada para 16h (de Brasília).

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