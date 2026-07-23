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Seleção colombiana anuncia a renovação do contrato do técnico argentino Néstor Lorenzo

Escrito por Douglas Oliveira (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 22:22:00 Editado em 23.07.2026, 22:30:44
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A seleção colombiana anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato do técnico argentino Néstor Lorenzo, que comandou o país na campanha até as oitavas de final da Copa do Mundo da América do Norte. A duração do novo compromisso ainda não foi revelada.

O comandante, de 60 anos, está no cargo desde 2022, quando assumiu a posição no lugar de Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, que havia substituído o português Carlos Queiroz. Os dois treinadores não conseguiram classificar a Colômbia para o Mundial de 2022, disputado no Catar.

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Em sua gestão, Lorenzo alcançou resultados importantes, como o vice-campeonato da Copa América de 2024, quando a Colômbia foi derrotada pela Argentina por 1 a 0 na final. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção terminou na terceira colocação, com 28 pontos.

Lorenzo também alcançou uma sequência de 28 partidas de invencibilidade. Ao todo, comandou a Colômbia em 51 jogos, com 31 vitórias, 12 empates e oito derrotas. Antes de assumir a seleção colombiana como técnico principal, foi auxiliar entre 2012 e 2018. Depois, comandou o Melgar, do Peru, de 2021 a 2022.

Na Copa do Mundo de 2026, a Colômbia caiu para a Suíça nos pênaltis, por 4 a 3, nas oitavas de final, no BC Place Stadium, em Vancouver, no Canadá. A equipe foi melhor no tempo normal e na prorrogação, mas não conseguiu tirar o zero do placar. Antes, os sul-americanos bateram Gana por 1 a 0 na fase de 16 avos de final.

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Na fase de grupos, a Colômbia terminou na liderança do Grupo K, com sete pontos, à frente de Portugal. A equipe venceu o Uzbequistão por 3 a 1 na estreia, a República Democrática do Congo por 1 a 0 e empatou por 0 a 0 com os portugueses.

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