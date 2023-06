Seleção brasileira vai treinar no CT do Espanyol para amistosos na Europa

A seleção brasileira já definiu o seu cronograma para os próximos amistosos visando a preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil usará as dependências do Espanyol, em Barcelona. Serão cinco dias de treino no CT Dani Jarque antes do jogo com a seleção de Guiné, no dia 17, às 16h30 (horário de Brasília), no RCDE Stadium.

Após o período na Espanha, o Brasil embarcará para Portugal, onde fará apenas um treinamento como preparação para o jogo frente ao Senegal, que acontecerá no dia 20, no estádio José Alvalade, em Lisboa.

Ambos os jogos devem ter Ramon Menezes, técnico da seleção sub-20, novamente à frente da equipe principal do Brasil. A CBF ainda não definiu o nome do futuro técnico e segue tratando o italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, como prioridade.

No último amistoso, a seleção brasileira perdeu para o Marrocos por 2 a 1, no primeiro teste de Ramon Menezes como técnico da equipe principal, no fim de março. Na ocasião, o Brasil fez apenas uma partida no intervalo daquela Data Fifa.