Seleção brasileira masculina de vôlei passeia contra Colômbia na estreia do Pan de Santiago

A seleção brasileiro iniciou sua trajetória no vôlei masculino nos Jogos Pan Americanos de Santiago com vitória sobre a Colômbia por 3 sets a 0, parciais de 25/20, 25/17 e 25/10. Esta foi a primeira partida do Brasil dirigido por Giuliano Ribas, o Juba, que assumiu o comando da equipe após o pedido de demissão de Renan Dal Zotto, oficializado após a conquista da vaga olímpica.

Assim como foi no Pré-Olímpico, Darlan foi o principal destaque na vitória sobre a Colômbia ao anotar 16 pontos. Adriano também brilhou com 12. Do lado dos colombianos, Riascos foi o maior pontuador, com nove.

O duelo desta segunda-feira começou equilibrado, muito pela tensão da estreia das duas equipes no Pan-Americana. O Brasil foi aos poucos tomando o domínio da partida, até fechar o primeiro set com cinco pontos de diferença.

No segundo set, a Colômbia começou melhor e chegou abrir vantagem frente à seleção brasileira, que, sob a batuta de Darlan, foi tomando o domínio da partida, virou, abriu seis pontos e ainda fechou com 25/17.

O terceiro set foi um passeio. O Brasil tomou conta do início ao fim e venceu por 25/10, com destaque também para o levantador Matheus Brasília, com boas distribuições.

A seleção brasileira volta às quadras nesta terça-feira, às 13h30, para enfrentar o México. O Brasil está no Grupo A ao lado de Colômbia e Cuba.