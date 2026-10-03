Seleção brasileira goleia a Índia por 4 a 0 em amistoso neste sábado (03)

A Seleção Brasileira encerrou a Super Data-Fifa com uma vitória tranquila por 4 a 0 sobre a Índia, em amistoso disputado neste sábado (3), no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Atuando em ritmo de treino, o Brasil não encontrou dificuldades para superar os donos da casa. O placar foi construído com gols de Estêvão e Pedro no primeiro tempo, ambos com falhas do goleiro indiano Singh Sandhu, e com dois gols de Samuel Lino na etapa complementar.

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Com o técnico Carlo Ancelotti promovendo novos testes na escalação inicial, a Seleção mostrou pouco entrosamento nos primeiros minutos e teve certa dificuldade para criar oportunidades claras. O cenário mudou aos 27 minutos, quando Estêvão fez uma jogada individual e bateu colocado, contando com a colaboração de Sandhu para abrir o marcador. O domínio brasileiro se intensificou e, aos 35 minutos, Pedro chegou a acertar a trave. Pouco depois, aos 41, o centroavante flamenguista ampliou a vantagem após receber passe de Estêvão e finalizar em um lance onde o arqueiro rival tocou na bola, mas não evitou o gol.

Para o segundo tempo, Ancelotti realizou substituições que mantiveram o ímpeto ofensivo da equipe, com destaque para a entrada de Samuel Lino na vaga de Vini Jr. O jogador precisou de apenas doze minutos em campo para deixar o seu, recebendo assistência de Pedro e batendo colocado no canto. Com o controle total da partida, o Brasil continuou pressionando e gerou boas chances, principalmente com o atacante Endrick. Nos acréscimos, Samuel Lino voltou a brilhar e fechou a conta com um forte chute de fora da área que superou o goleiro reserva Gill.

Após a goleada na Ásia, a Seleção Brasileira terá uma pausa e só volta a atuar no mês de novembro, quando realizará dois novos amistosos. O primeiro compromisso será contra o Japão, no dia 14, às 7h15 (horário de Brasília), em campo neutro, seguido pelo duelo contra Singapura, no dia 17, às 7h, fora de casa. A seleção indiana, por sua vez, retorna aos gramados já no próximo dia 6 para receber a equipe do Uruguai.

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As informações são da ESPN.