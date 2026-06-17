Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Seleção brasileira feminina de vôlei mantém 100% e bate a França na Liga das Nações

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 17.06.2026, 11:37:00 Editado em 17.06.2026, 17:01:18
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A seleção brasileira feminina de vôlei continua irrepreensível na Liga das Nações. Nesta quarta-feira, pela segunda semana da competição, a equipe manteve o seu aproveitamento de 100% no torneio ao derrotar a França em Ankara, na Turquia, pelo placar de 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/19 e 25/15 em 1h16.

Na primeira etapa, que foi disputada em Brasília, o time nacional venceu os seus quatro confrontos. Nesta fase, o time superou a Holanda, venceu a República Dominicana, ganhou da Bulgária e levou a melhor sobre a Itália em uma bela campanha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Esta é a oitava edição da competição, que teve início em 2018. A Itália é a maior vencedora da VNL ao lado dos Estados Unidos com três conquistas. Já a seleção brasileira ainda busca o seu primeiro troféu no torneio.

Sem José Roberto Guimarães à beira da quadra (ficou de fora por estar suspenso), coube a Paulo Coco orientar a equipe nacional no triunfo. O Brasil volta a entrar em ação nesta quinta-feira, novamente em Ankara, e terá pela frente a Bélgica, às 10h (horário de Brasília).

Depois de encerrar a primeira etapa da competição com um aproveitamento de 100% nas quatro partidas que disputou em solo brasileiro, a equipe nacional entrou em quadra disposta a repetir o desempenho atuando desta vez na Turquia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O primeiro set começou com as francesas abrindo logo três pontos de vantagem. No decorrer da disputa, no entanto, o time nacional conseguiu ajustar o seu bloqueio e, com velocidade no ataque, mudou o jogo e chegou a abrir frente de cinco pontos: 15 a 10.

Mas o que parecia definido teve alternâncias. A França reagiu após uma parada técnica e igualou o marcador em 17 a 17. Foi quando o bloqueio do Brasil começou a fazer a diferença. A meio de rede Diana segurou o ataque rival e a ponteira Ana Cristina (maior pontuadora do set com seis pontos) mostrou eficiência para botar a bola no chão. Com 24 a 22 a seu favor, a seleção brasileira fechou a parcial com um ataque de Julia Kudiess.

No segundo set, as duas equipes voltaram concentradas, mas aos poucos o Brasil conseguiu encaixar seu jogo e contou mais uma vez com Ana Cristina e Julia Kudiess para impor um melhor ritmo e abrir 16 a 11 diante das francesas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com um ataque eficiente, a seleção brasileira administrou a folga no placar e aproveitou os erros da equipe adversária para fechar o segundo set em 25 a 19, em mais uma investida de Ana Cristina, para fazer 2 a 0 no duelo.

Absoluta no confronto, o Brasil teve um início arrasador contra as francesas no terceiro set e chegou a abrir 5 a 0. Com Ana Cristina e Macris como destaque no momento de definir as jogadas, a vantagem se ampliou para 17 a 6. Com o jogo sob controle, coube ao time nacional ter apenas paciência para continuar pontuando e fechar a partida em 3 sets a 0 com a última parcial de 25/15.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
BRASIL França Liga das Nações Vôlei
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV