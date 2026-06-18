Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Seleção brasileira feminina de vôlei bate Bélgica em jogo de cinco sets na Liga das Nações

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 12:48:00 Editado em 18.06.2026, 12:59:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Brasil sofreu, mas conseguiu manter a invencibilidade na Liga das Nações de Vôlei feminino (VNL). Nesta quinta-feira, em Ankara, na Turquia, a seleção brasileira feminina derrotou a Bélgica por 3 sets a 2 e alcançou a sua sexta vitória em seis confrontos na competição. O jogo teve um enredo dramático. O time do técnico José Roberto Guimarães triunfou no primeiro set, perdeu os dois seguintes, voltou a levar a melhor na quarta parcial e definiu o duelo ganhando o quinto set. O resultado positivo de 3 sets a 2 foi construído com parciais de 25/20, 22/25, 23/25, 25/22 e 15/13 em 2h12.

As belgas, que vêm fazendo uma campanha de recuperação, entraram em quadra com apenas duas vitórias em cinco confrontos disputados até ser derrotada pela equipe brasileira. Apesar do susto, a equipe nacional agora volta à quadra neste sábado e enfrenta a China às 10h (horário de Brasília) em seu penúltimo confronto em solo turco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Neste duelo, o time nacional contou com a volta do técnico José Roberto Guimarães ao banco de reservas. Ele esteve ausente na vitória sobre a França, nesta quarta, por ter recebido uma punição em função de um gesto em direção ao técnico da Bulgária durante a primeira etapa da competição em Brasília.

No jogo, quem esperava um "atropelo" do Brasil viu uma disputa bastante equilibrada no início do duelo. Em uma parcial disputada ponto a ponto, as brasileiras só obtiveram uma frente mais confortável já na segunda metade do set, quando anotou 18 a 12 sobre a equipe adversária.

A partir daí, comandada por Ana Cristina, o time apenas fez apenas o "jogo rodar". A Bélgica chegou a esboçar uma reação, mas o esforço não foi suficiente para superar o bom bloqueio brasileiro. Acionada pelo lado direito, Ana Cristina fez o ponto que definiu parcial em 25 a 20 a favor do Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O histórico do segundo set foi parecido com o primeiro. Desta vez, no entanto, as belgas, comandadas por Tea Radovic e Nathalie Lemmens, ofereceram muito mais resistência e assumiram a liderança no placar fazendo 21 a 20.

Com erros primários, até de recepção, o Brasil viu a situação se complicar. A Bélgica se aproveitou do momento de instabilidade da equipe de José Roberto Guimarães e venceu o segundo set por 25 a 22, empatando o confronto em 1 a 1.

O terceiro set teve um início preocupante para o Brasil. A Bélgica abriu 4 a 0 e obrigou o treinador brasileiro a pedir tempo para cobrar uma reação das suas comandadas. Zé Roberto colocou Rosa Maria em quadra e a seleção conseguiu chegar ao empate em 11 a 11.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O duelo ganhou em emoção e apresentou alternâncias. Ana Cristina voltou a se destacar no ataque, a reação brasileira se confirmou e o Brasil assumiu a liderança abrindo 18 a 14. A Bélgica, no entanto, reagiu e chegou ao empate em 23 a 23 e virou a partida definindo o terceiro set em 25 a 23.

Com 2 a 1 a seu favor, a Bélgica iniciou a quarta parcial liderando o placar e colocou as brasileiras sob pressão em busca de uma reação. Com 20 a 16 a seu favor, o Brasil voltou para o jogo, aumentou a intensidade no fim e venceu o quarto set por 25 a 22, levando a partida para quinto e decisivo set.

No set decisivo, as duas seleções voltaram bastante focadas e o jogo foi disputado ponto a ponto. Mais consistente, a Bélgica abriu dois pontos, fez 9 a 7 e aumentou a pressão para o lado brasileiro. Rosa Maria brilhou em quadra e o jogo voltou a ficar empatado em 12 a 12. Dois bloqueios seguidos recolocaram o time nacional na frente. O ponto do jogo e da vitória veio com um erro belga e o Brasil selou a vitória por 15 a 13.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bélgica BRASIL Liga das Nações Vôlei
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV