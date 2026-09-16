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Seleção brasileira feminina confirma amistosos contra Argentina e Japão no fim do ano

Partidas contra as sul-americanas ocorrem em outubro no Beira-Rio; duelos com o Japão fecham a programação em dezembro

Escrito por Da Redação
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Seleção brasileira feminina confirma amistosos contra Argentina e Japão no fim do ano
Autor Os primeiros confrontos contra a seleção argentina estão agendados para os dias 10 e 13 de outubro - Foto: Nayra Halm / Staff Images Woman / CBF

A seleção brasileira feminina de futebol anunciou, na manhã desta quarta-feira (16), a realização de quatro jogos amistosos para o encerramento do calendário de 2026. Focada na preparação para a disputa da Copa do Mundo do ano que vem, a equipe comandada pelo técnico Arthur Elias enfrentará a Argentina em dois compromissos no mês de outubro e, posteriormente, medirá forças com o Japão entre o final de novembro e o início de dezembro.

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Os primeiros confrontos contra a seleção argentina estão agendados para os dias 10 e 13 de outubro e serão disputados no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Já na Data Fifa seguinte, a delegação brasileira viajará até a Ásia para encarar a seleção japonesa. O primeiro duelo em solo japonês ocorrerá no dia 29 de novembro, na cidade de Hiroshima, enquanto o encerramento do ciclo de amistosos do ano será realizado em 5 de dezembro, no município de Okayama.

Os quatro duelos marcam os últimos testes oficiais da seleção feminina na temporada. Para a primeira etapa de partidas em Porto Alegre, a convocação das atletas feitas por Arthur Elias está agendada para o próximo dia 22 de setembro, às 15h, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), localizada no Rio de Janeiro.

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O treinador do Brasil comemorou o agendamento das partidas contra oponentes de características distintas e ressaltou a evolução recente da seleção argentina, além de classificar o Japão como uma das forças do futebol feminino mundial devido à velocidade e qualidade técnica. As avaliações servem como base estrutural para a montagem do grupo que disputará a Copa do Mundo de 2027, torneio que terá o Brasil como país-sede entre os dias 24 de junho e 25 de julho, com partidas distribuídas por oito cidades brasileiras.

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Brasil vs Argentina Brasil vs Japão Copa do Mundo 2027 futebol feminino jogos amistosos SELEÇÃO FEMININA
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