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RUMO AO MUNDIAL

Seleção Brasileira embarca para os EUA nesta segunda-feira; veja a agenda antes da estreia na Copa

Delegação comandada por Carlo Ancelotti deixa o Rio de Janeiro às 22h e fará amistoso contra o Egito antes do primeiro jogo no Mundial

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 10:26:45 Editado em 01.06.2026, 12:11:45
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Seleção Brasileira embarca para os EUA nesta segunda-feira; veja a agenda antes da estreia na Copa
Autor Brasil venceu Panamá por 6 a 2 - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Após a vitória sobre o Panamá no Maracanã, a Seleção Brasileira inicia nesta segunda-feira (1º) a reta final de preparação para a Copa do Mundo. A delegação embarca à noite para os Estados Unidos, país que receberá a equipe durante a competição.

- LEIA MAIS: Em clima de festa, Brasil goleia o Panamá por 6 a 2 em amistoso antes da Copa

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Os jogadores foram liberados para algumas horas de descanso com familiares após o amistoso e têm reapresentação marcada para as 16h (horário de Brasília), no Hotel Hilton Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Na sequência, todo o grupo seguirá para a sede da CBF, onde participará de um evento rápido antes do deslocamento para o Aeroporto Internacional do Galeão. A saída está prevista para as 20h, com embarque marcado para as 22h.

Último amistoso antes da Copa

Já em solo norte-americano, os comandados do técnico Carlo Ancelotti realizarão uma série de treinamentos visando o último compromisso antes da estreia no Mundial. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6), em Cleveland.

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Jogos do Brasil na fase de grupos:

Brasil x Marrocos

⚽ Grupo C
📅 13 de junho (sábado), às 19h
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey

Brasil x Haiti

⚽ Grupo C
📅 19 de junho (sexta-feira), às 21h30
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia

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Brasil x Escócia

⚽ Grupo C
📅 24 de junho (quarta-feira), às 19h
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami

A expectativa é que a Seleção finalize sua preparação nos Estados Unidos antes de iniciar a caminhada em busca de mais um título mundial.

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