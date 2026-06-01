Seleção Brasileira embarca para os EUA nesta segunda-feira; veja a agenda antes da estreia na Copa
Delegação comandada por Carlo Ancelotti deixa o Rio de Janeiro às 22h e fará amistoso contra o Egito antes do primeiro jogo no Mundial
Após a vitória sobre o Panamá no Maracanã, a Seleção Brasileira inicia nesta segunda-feira (1º) a reta final de preparação para a Copa do Mundo. A delegação embarca à noite para os Estados Unidos, país que receberá a equipe durante a competição.
- LEIA MAIS: Em clima de festa, Brasil goleia o Panamá por 6 a 2 em amistoso antes da Copa
Os jogadores foram liberados para algumas horas de descanso com familiares após o amistoso e têm reapresentação marcada para as 16h (horário de Brasília), no Hotel Hilton Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
Na sequência, todo o grupo seguirá para a sede da CBF, onde participará de um evento rápido antes do deslocamento para o Aeroporto Internacional do Galeão. A saída está prevista para as 20h, com embarque marcado para as 22h.
Último amistoso antes da Copa
Já em solo norte-americano, os comandados do técnico Carlo Ancelotti realizarão uma série de treinamentos visando o último compromisso antes da estreia no Mundial. O Brasil enfrenta o Egito no próximo sábado (6), em Cleveland.
Jogos do Brasil na fase de grupos:
Brasil x Marrocos
⚽ Grupo C
📅 13 de junho (sábado), às 19h
🏟️ MetLife Stadium, Nova Jersey
Brasil x Haiti
⚽ Grupo C
📅 19 de junho (sexta-feira), às 21h30
🏟️ Lincoln Financial Field, Filadélfia
Brasil x Escócia
⚽ Grupo C
📅 24 de junho (quarta-feira), às 19h
🏟️ Hard Rock Stadium, Miami
A expectativa é que a Seleção finalize sua preparação nos Estados Unidos antes de iniciar a caminhada em busca de mais um título mundial.