Seleção brasileira é a última a chegar no Catar para a Copa do Mundo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A seleção chegou a Doha no final da tarde deste domingo (19), horário de Brasília

A seleção brasileira chegou a Doha, no Catar, por volta das 17h deste domingo (19) (horário de Brasília) para sua 22ª participação na Copa do Mundo da Fifa. Os jogadores e a comissão técnica embarcaram no fim da manhã em Turim, na Itália, onde passaram a última semana se preparando no centro de treinamento da Juventus.

continua após publicidade .

LEIA MAIS: Comércio de Apucarana define horário de trabalho para os dias de jogos do Brasil

O Brasil é o único pentacampeão mundial e busca, portanto, seu sexto título na competição. A última conquista do país foi há exatos 20 anos, na Copa de 2002, realizada conjuntamente por Japão e Coreia do Sul.

continua após publicidade .

O primeiro treino da seleção está marcado para este domingo (20), no estádio Grand Hamad. É ele que a equipe usará como campo de preparação para os jogos da competição.

O técnico Tite comanda 26 jogadores na disputa pelo hexa. Para o gol, foram convocados Alisson, Weverton e Ederson. Na defesa e nas laterais, jogam Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro, Dani Alves, Eder Militão, Alex Telles e Bremer.

Os meio-campistas são Casemiro, Lucas Paquetá, Fred, Fabinho, Bruno Guimarães e Everton Ribeiro. Já no ataque, o Brasil contará com Richarlison, Neymar, Raphinha, Gabriel Jesus, Antony, Vinícius Jr., Rodrygo, Pedro e Gabriel Martinelli.

A Copa será aberta neste domingo, com um jogo entre o anfitrião e o Equador, mas a seleção só entra em campo oficialmente na próxima quinta-feira (24), para enfrentar a Sérvia. Os outros dois jogos da primeira fase são contra a Suíça, no dia 28, e Camarões, no dia 2 de dezembro.

Siga o TNOnline no Google News