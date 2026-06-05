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Seleção brasileira deve ter mudanças para último amistoso antes da Copa

Brasil enfrenta o Egito joga em Cleveland neste sábado, às 19h, em preparação para a estreia no Mundial

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 09:49:46 Editado em 05.06.2026, 09:49:35
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Seleção brasileira deve ter mudanças para último amistoso antes da Copa
Autor Carlo Ancelotti fará testes no amistoso contra o Egito - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado, às 19h, no Huntington Bank Field Stadium, em Cleveland, para o seu último e derradeiro compromisso antes da estreia na Copa do Mundo. O amistoso contra o Egito servirá como o laboratório final para o técnico Carlo Ancelotti ajustar as engrenagens da equipe antes do aguardado confronto inaugural no Mundial, marcado para o dia 13 de junho, contra o Marrocos, no Estádio de New York/New Jersey. O clima nos bastidores é de definição, mas a delegação terá que lidar com uma ausência de peso neste fim de semana.

-LEIA MAIS: Neymar está fora do último amistoso da Seleção Brasileira antes da Copa do Mundo

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Em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda, Neymar é desfalque certo e sequer viaja com o grupo para Cleveland. O camisa 10, atualmente defendendo as cores do Santos, permanecerá em Nova Jersey focado no tratamento diário com a equipe de fisioterapia da CBF. A decisão cumpre rigorosamente o prazo médico estipulado, que previa uma janela de recuperação de duas a três semanas. Com isso, o trabalho intensificado visa garantir que o craque tenha condições de jogo entre os dias 11 e 18 de junho, o que o coloca em uma corrida contra o tempo para a fase de grupos do Mundial.

No treinamento de quinta-feira, realizado no CT Columbia Park, o comandante italiano chegou a avaliar o jovem Rayan, mas a mensagem interna que circula entre os jogadores é clara: Lucas Paquetá, do Flamengo, deve ser o dono da posição no meio-campo para o duelo de sábado. O treinador esboçou um time com diversas mudanças ao longo da semana, buscando a formação ideal para furar retrancas e dar cadência ao jogo brasileiro.

No setor defensivo, no entanto, ainda resta um pequeno quebra-cabeça a ser resolvido. O zagueiro Gabriel Magalhães acusou cansaço devido à pesada maratona de jogos pelo Arsenal na temporada europeia e tornou-se dúvida. Caso não reúna condições ideais, Léo Pereira, que já treinou entre os titulares, assumirá a vaga ao lado de Marquinhos.

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Diante deste cenário e dos testes realizados, a tendência é que o Brasil vá a campo para o seu último teste com uma formação sólida e ofensiva. A provável equipe que medirá forças contra os egípcios conta com Alisson no gol; Wesley, Marquinhos, Léo Pereira (ou Gabriel Magalhães) e Douglas Santos na linha de defesa; Casemiro e Bruno Guimarães na contenção e transição; Lucas Paquetá, Raphinha e Vini Júnior municiando o ataque, com Igor Thiago centralizado como referência ofensiva.



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