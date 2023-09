Seleção brasileira desembarca em Lima com recepção calorosa antes de duelo com o Peru

A seleção brasileira desembarcou em Lima, no Peru, no final da noite de sábado, após golear a Bolívia por 5 a 1, em Belém, no primeiro jogo das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo. Muitos torcedores foram à porta do hotel onde a delegação está hospedada e conseguiram receber no máximo alguns acenos dos atletas e do técnico Fernando Diniz, devido ao forte esquema de segurança montado pela CBF.

Neymar, como de costume, foi um dos jogadores mais celebrados, ainda mais depois de marcar dois gols contra a Bolívia e ultrapassar Pelé como maior artilheiro da seleção brasileira, segundo as contas da Fifa. São 79 gols para o jogador do Al-Hial e 77 para o Rei do Futebol. Para a CBF, contudo, Pelé tem 95 gols, pois a entidade brasileira considera jogos contra clubes, combinados e seleções estaduais. Já a Fifa contabiliza apenas gols marcados contra seleções.

O Brasil vai enfrentar a seleção peruana, às 23 horas de Brasília (21 horas no horário local), terça-feira. Antes disso, Fernando Diniz comanda dois treinamentos, um no Estádio Alejandro Villanueva, do Alianza Lima, durante a tarde deste domingo, e outro no Estádio Nacional de Peru, na tarde de domingo.

A equipe comandada por Diniz vai encontrar um Peru em reconstrução após não conseguir vaga na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Após o fracasso em levar a seleção peruana ao Mundial, o técnico Ricardo Gareca foi demitido em agosto do ano passado e substituído por Juan Reynoso, que viu o time empatar sem gols com o Paraguai em seu primeiro compromisso pelas Eliminatórias, na quinta-feira.