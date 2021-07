Da Redação

Seleção brasileira de vôlei sofre a primeira derrota

Na manhã desta quarta-feira (28), a Seleção Brasileira de Voleibol Masculino sofreu a primeira derrota nas Olimpíadas de Tóquio. Sem se impor, a equipe brasileira perdeu por 3 sets a 0 para o Comitê Olímpico Russo (ROC).

Tecnicamente, a equipe adversária dominou a partida. Os russos concluíram o primeiro set em 25 a 22. O segundo terminou em 25 a 20. Já no terceiro, a seleção brasileira tentou buscar um resultado, mas os russos se mantiveram com um placar à frente e fecharam o jogo com 25 a 20.

O Comitê Olímpico Russo lidera a chave, com três vitórias e nove pontos. Com a derrota, o Brasil caiu para o terceiro lugar — tem o mesmo número de vitórias do que os Estados Unidos, duas, mas um ponto a menos em função de ter vencido a Argentina por 3 a 2.

Na quinta-feira (29), o time brasileiro enfrenta os Estados Unidos.