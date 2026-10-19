Seleção Brasileira de basquete volta a jogar em São Paulo após hiato de 42 anos

A Seleção Brasileira masculina de basquete voltará a atuar em São Paulo depois de 42 anos de ausência nos ginásios da capital paulista. O time nacional disputará dois compromissos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo na quadra do Ginásio do Ibirapuera. O primeiro desafio está marcado para o dia 27 de novembro, diante da seleção dos Estados Unidos, e o segundo confronto ocorrerá três dias depois, em 30 de novembro, contra a equipe do México. Ambas as partidas terão início às 20h10, no horário de Brasília.

Atualmente na terceira colocação de seu grupo, a Seleção Brasileira tenta se reabilitar na competição sob o comando do técnico Aleksandar Petrovic. A equipe brasileira acumula uma campanha com seis vitórias e duas derrotas, sendo que esses dois tropeços aconteceram justamente nas rodadas mais recentes do torneio.

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O duelo na capital paulista será direto na parte de cima da tabela, já que os norte-americanos lideram a chave, enquanto os mexicanos aparecem logo atrás dos brasileiros, na quarta posição. O regulamento das Eliminatórias prevê sete vagas continentais para a Copa do Mundo, que serão distribuídas entre os três primeiros colocados de cada grupo e a seleção de melhor campanha entre as que terminarem no quarto lugar.