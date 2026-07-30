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Seleção Brasileira de basquete feminino é convocada para AmeriCupW

Equipe será treinada por Léo Figueiró e vai disputar as eliminatórias sul-americanas da competição a partir de 3 de agosto

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 16:18:24 Editado em 30.07.2026, 16:18:17
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Seleção Brasileira de basquete feminino é convocada para AmeriCupW
Autor Foto: Divulgação/CBB

A seleção brasileira de basquete feminino foi convocada, nesta quinta-feira (30/7), para a disputa das eliminatórias sul-americanas da AmeriCupW, entre os dias 03 e 09 de agosto, em Zárate (ARG).

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A lista foi divulgada pela Confederação Brasileira de Basquete e terá cinco nomes que disputaram a edição 2026 da Liga de Basquete Feminino. Confira a lista completa:

  • Aaliyah Guyton (Illinois/EUA)
  • Alana Gonçalo (Cerrado Basquete)
  • Bella Nascimento (Nadezhda Orenburg/Rússia)
  • Maria Albiero (Santo André)
  • Maísa Marçal (SESI Araraquara)
  • Ayla McDowell (South Carolina/EUA)
  • Taissa Queiroz (North Carolina/EUA)
  • Lorena Barbosa (Quinta dos Lombos/Portugal)
  • Sassá Gonçalves (Cerrado Basquete)
  • Heloisa Carrera (Arizona State/EUA)
  • Aline Moura (SESI Araraquara)
  • Lety Vasconcellos (Illinois/EUA)

O Brasil, que a partir deste ciclo será treinado por Léo Figueiró, foi alocado na chave B, ao lado de Venezuela e Chile. As donas da casa estão no grupo A, junto com Colômbia, Paraguai e Uruguai.

De acordo com o regulamento, na primeira fase, todos jogam entre si dentro da própria chave e apenas o primeiro colocado de cada grupo vai direto para as semifinais. Os segundo e terceiro colocados jogam um playoff de quartas de final.

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A estreia do Brasil nas eliminatórias será na próxima segunda-feira (3/8), às 14h, diante do Chile. Três dias depois, na quinta-feira (6/8), às 14h, o adversário será a Venezuela. A final está marcada para o dia 09 de agosto.

A AmericupW acontecerá em julho de 2027, em El Salvador.

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AmericupW basquete feminino Eliminatórias Sul-Americanas Liga de Basquete Feminino Seleção Brasileira Treinador Léo Figueiró
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