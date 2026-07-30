Seleção Brasileira de basquete feminino é convocada para AmeriCupW
Equipe será treinada por Léo Figueiró e vai disputar as eliminatórias sul-americanas da competição a partir de 3 de agosto
A seleção brasileira de basquete feminino foi convocada, nesta quinta-feira (30/7), para a disputa das eliminatórias sul-americanas da AmeriCupW, entre os dias 03 e 09 de agosto, em Zárate (ARG).
- leia mais: Prefeita e vice se reúnem com comandante da PM para discutir ações em Cambira
A lista foi divulgada pela Confederação Brasileira de Basquete e terá cinco nomes que disputaram a edição 2026 da Liga de Basquete Feminino. Confira a lista completa:
- Aaliyah Guyton (Illinois/EUA)
- Alana Gonçalo (Cerrado Basquete)
- Bella Nascimento (Nadezhda Orenburg/Rússia)
- Maria Albiero (Santo André)
- Maísa Marçal (SESI Araraquara)
- Ayla McDowell (South Carolina/EUA)
- Taissa Queiroz (North Carolina/EUA)
- Lorena Barbosa (Quinta dos Lombos/Portugal)
- Sassá Gonçalves (Cerrado Basquete)
- Heloisa Carrera (Arizona State/EUA)
- Aline Moura (SESI Araraquara)
- Lety Vasconcellos (Illinois/EUA)
O Brasil, que a partir deste ciclo será treinado por Léo Figueiró, foi alocado na chave B, ao lado de Venezuela e Chile. As donas da casa estão no grupo A, junto com Colômbia, Paraguai e Uruguai.
De acordo com o regulamento, na primeira fase, todos jogam entre si dentro da própria chave e apenas o primeiro colocado de cada grupo vai direto para as semifinais. Os segundo e terceiro colocados jogam um playoff de quartas de final.
📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN
A estreia do Brasil nas eliminatórias será na próxima segunda-feira (3/8), às 14h, diante do Chile. Três dias depois, na quinta-feira (6/8), às 14h, o adversário será a Venezuela. A final está marcada para o dia 09 de agosto.
A AmericupW acontecerá em julho de 2027, em El Salvador.