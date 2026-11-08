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Seleção brasileira chega à Ásia para amistosos contra Japão e Singapura

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A delegação da Seleção Brasileira chegou em Singapura para a disputa de dois amistosos da Data Fifa. Após um intervalo de mais de 40 dias sem partidas, a equipe de Carlo Ancelotti vai encarar o Japão, no dia 14 de novembro, e a seleção singapurense, no dia 17.

Alguns jogadores desembarcaram no país da Ásia e outros devem chegar ainda neste domingo (08). André Luiz (Corinthians), Arthur Dias (Athletico), Gabriel Bontempo (Santos), Jonathan Jesus (Cruzeiro, Pedro Morisco (Coritiba), Bento (Al-Nassr), Bruno Guimarães (Arsenal) e Gabriel Magalhães (Arsenal) foram os primeiros a chegar.

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A CBF informou que iniciará as atividades no período da tarde, do horário local (às 05h no horário de Brasília), no estádio Jalan Besar, em Kallang. A CBF liberou os profissionais de imprensa para acompanhar os primeiros 15 minutos do treino.

A expectativa é de que o técnico Carlo Ancelotti possa contar com todos os atletas na terça-feira (10). Nesse dia, antes das atividades, dois jogadores serão selecionados para conceder entrevista coletiva no hotel onde a delegação está hospedada.

Os jogos deste mês serão os últimos da equipe em 2026, encerrando o primeiro ano completo de Ancelotti à frente da equipe. Lembrando que ele foi anunciado em maio do ano passado, assumindo o lugar de Dorival Júnior, demitido pelo então presidente Ednaldo Rodrigues após maus resultados.

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Nas últimas partidas, realizadas entre o final de setembro e início de outubro, o Brasil enfrentou a Austrália em duas oportunidades, empatando a primeira, por 1 a 1, e vencendo na sequência por 4 a 2. O time também encarou a Índia e aplicou uma goleada de 4 a 0.

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