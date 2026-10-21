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Segunda Divisão do Futebol Amador de Apucarana define os confrontos das quartas de final

Partidas decisivas serão disputadas no campo do Sesi e no Centro Esportivo Hairton Santos após o encerramento da primeira fase

Escrito por Da Redação
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Segunda Divisão do Futebol Amador de Apucarana define os confrontos das quartas de final
Autor A edição de 2026 trouxe como principal novidade a reestruturação da disputa em duas divisões - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Segunda Divisão do Campeonato de Futebol Amador de Apucarana 2026 entrou em sua fase decisiva com a definição dos oito times classificados para as quartas de final. Os confrontos eliminatórios foram confirmados no último domingo (18) após o encerramento da fase de grupos, que teve rodada disputada no Estádio Olímpio Barreto e nos campos dos distritos de Correia de Freitas e Pirapó. Organizada pela Prefeitura de Apucarana, via Secretaria Municipal de Esportes, a competição iniciou com 22 equipes e registrou o jogador Flávio Augusto Fernandes, do Time do Rildo, como o artilheiro do torneio até o momento.

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De acordo com a coordenação do campeonato, as vagas no mata-mata foram garantidas por Juventus, MCN, Zona Norte, H19 Soccer, Tupã, Wolves, Time do Rildo e Atlético Apucarana. Todas as partidas das quartas de final serão disputadas no dia 1º de novembro, um domingo. A programação no campo do Sesi começa às 8h15 com o duelo entre Juventus e MCN, seguido pelo confronto entre Zona Norte e H19 Soccer às 10h15. No mesmo dia e horários, o Centro Esportivo Hairton Santos (Zé Rico) recebe os jogos entre Tupã e Wolves, na abertura da rodada, e Time do Rildo contra Atlético Apucarana na sequência.

A edição de 2026 trouxe como principal novidade a reestruturação da disputa em duas divisões, formato que reuniu os 12 melhores times da temporada anterior na elite e abriu espaço para 22 inscritos no acesso. O prefeito Rodolfo Mota ressaltou que a mudança fortalece a modalidade e amplia a participação dos atletas locais, enquanto o secretário de Esportes, Bruno Marchi, destacou a mobilização de mais de 300 esportistas e o impacto da descentralização dos jogos, que levou a movimentação do torneio para os distritos da cidade.

QUARTAS DE FINAL — 1º DE NOVEMBRO (DOMINGO)

Campo do Sesi

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– 8h15 — Juventus x MCN

– 10h15 — Zona Norte x H19 Soccer

Centro Esportivo Hairton Santos (Zé Rico)

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– 8h15 — Tupã x Wolves

– 10h15 — Time do Rildo x Atlético Apucarana

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