Segunda Divisão do Campeonato Paranaense começa em 30 de abril

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Laranja Mecânica tem parte do elenco trabalhando desde 23 de janeiro

A Federação Paranaense de Futebol (FPF) realizou nesta terça-feira (14), de forma online, o arbitral da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2023. Representantes de dez clubes que vão disputar a competição participaram da reunião, que definiu o formato da disputa. Dois deles são da região: Apucarana Sports, de Apucarana, e EC Laranja Mecânica, de Arapongas.

continua após publicidade .

A Segunda Divisão do Campeonato Paranaense de 2023 tem previsão de começar no dia 30 de abril. O campeão será conhecido no dia 23 de julho. Além do Apucarana Sports e do Laranja Mecânica, a competição tem a presença confirmada do AA Iguaçu, Andraus Brasil, Araucária ECR, Grêmio de Esportes Maringá, Paraná Clube, Patriotas FC, PSTC e Toledo EC. O Araucária ECR foi convocado a participar da disputa após o CE União pedir licença na FPF.

Assim como no ano passado, a Segunda Divisão estadual terá a 1ª fase disputada em turno único. Ao final, as duas equipes que somarem o menor número de pontos (9º e 10º colocados) serão rebaixadas. Já os quatro primeiros colocados avançam à fase semifinal, que será disputada em jogos de ida e volta: 1º colocado x 4º colocado e 2º colocado x 3º colocado.

continua após publicidade .

Os dois clubes com melhor classificação seguem à final, que será disputada também em jogos de ida e volta. Os dois finalistas garantem acesso ao Campeonato Paranaense da 1ª Divisão de 2024.

Após a realização do arbitral, as equipes iniciam a montagem dos elencos. “A partir de agora nós já temos uma data para o início da competição e começaremos a trabalhar com os atletas profissionais. Nós já temos alguns jogadores dentro do clube, trabalhando desde o dia 23 de janeiro”, afirma o coordenador técnico Rogério Cimini, do Laranja Mecânica.

Ele observa que o clube também vai começar a se movimentar no mercado de contratações. “As competições estaduais também estão terminando, então, podemos trazer alguns atletas que nós temos em mente. Temos um tempo bem bacana de preparação e, conforme esses atletas vierem chegando, nós iremos os colocando em evidência para a divulgação”, diz. A partir do dia 23, após o Carnaval, alguns atletas já irão se apresentar ao clube para o início da pré-temporada em Arapongas.

Uma das atrações da Segunda Divisão de 2023 será a presença do Paraná Clube, que foi rebaixado no ano passado. Foram três rebaixamentos consecutivos do tradicional clube de Curitiba. O primeiro foi da Série B para a Série C do Brasileiro, em janeiro de 2021 (quando o calendário de 2020 terminou). Em setembro de 2021, o time caiu da Série C pra a Série D e, em fevereiro de 2022, ocorreu o descenso no estadual.

Siga o TNOnline no Google News