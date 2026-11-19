A goleada do Corinthians sobre o Botafogo por 4 a 0, na noite desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, ganhou destaque na Espanha e o trabalho do holandês Clarence Seedorf à beira do campo foi a manchete do jornal esportivo As.

"Seedorf ressuscita o Corinthians", foi o que relatou o periódico neste recorte dos últimos três jogos da equipe na competição. Com sete pontos conquistados (duas vitórias e um empate) a confiança foi restabelecida na busca pela permanência na Série A do Nacional.

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"A influência de Seedorf é evidente no Corinthians, e o gigante paulista garantiu uma vitória crucial para sair da zona de rebaixamento a apenas três rodadas do fim. Uma primeira meia hora brilhante foi suficiente para encaminhá-los ao triunfo, aliviando a pressão e aumentando a confiança de uma equipe que vinha sofrendo até a chegada do novo treinador", enfatizou o texto sobre a análise da partida.

A atitude dos jogadores em busca da definição do confronto já na primeira metade da disputa foi colocada como o grande trunfo para a conquista dos três pontos na arena corintiana sobre o adversário carioca, segundo o As.

"Já fazia meses que o Corinthians não demonstrava um nível de jogo e uma determinação como aqueles. O time entrou em campo para vencer, para dominar e para buscar o gol incansavelmente. O Botafogo pouco pôde fazer para conter o ímpeto, que só terminou quando o time da casa garantiu uma vantagem de dois gols."

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Por fim, o jornal enfatizou que o período de paralisação do Brasileiro por causa da Data Fifa foi muito bem utilizado pelo treinador holandês para ajustar o time, vencer o rival com autoridade, e aliviar o clima de tensão no clube.

Restando três rodadas, o Corinthians contabiliza 40 pontos e tem como próximo desafio buscar mais um resultado positivo contra o Atlético-MG em Belo Horizonte. O duelo da penúltima rodada vai ser contra o Grêmio, em São Paulo. O time paulista encerra a sua participação na competição em Belém, diante do Remo, no estádio do Mangueirão.