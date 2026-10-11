Seedorf no Corinthians: Marcelo Paz escolheu técnico, e Memphis não teve influência

A contratação de Clarence Seedorf como novo técnico do Corinthians não teve relação com Memphis Depay. Segundo apurou o Estadão, a escolha do treinador partiu do executivo de futebol Marcelo Paz, sem influência do atacante nas conversas ou na decisão pelo novo comandante.

A definição ocorreu a partir de uma decisão da diretoria, e não de uma indicação de Memphis, como chegou a ser especulado após o anúncio do holandês. O nome do treinador foi apresentado pelo executivo de futebol na tarde da última sexta-feira, e o acordo foi fechado após dois dias de conversas entre as partes.

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A agência OTB Sports, que representa Seedorf, revelou que o treinador estava perto de acertar com outro grande clube brasileiro antes de receber o convite do clube alvinegro. As conversas previam o início do trabalho em janeiro de 2027 e um contrato de três anos. A empresa não informou o nome da equipe, mas afirmou que o holandês preferiu assumir o desafio no Corinthians, mesmo abrindo mão de um vínculo mais longo e de começar o trabalho em janeiro.

No comunicado, a OTB também rebateu possíveis questionamentos sobre a condução da negociação e defendeu a autonomia de Marcelo Paz e do presidente Osmar Stabile. A agência afirmou que o esclarecimento era necessário para afastar "costumeiras falsas ilações que tirariam o mérito e autonomia" dos dois dirigentes.

A empresa ainda informou que as premiações previstas no contrato de Seedorf estão ligadas a classificações e conquistas, sem qualquer menção ao risco de rebaixamento para a Série B. A agência reconheceu a situação delicada do Corinthians no Campeonato Brasileiro, mas ressaltou que permanecer na elite é uma obrigação de um clube do tamanho do Timão.

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Seedorf deve chegar ao Brasil nos próximos dias para iniciar o trabalho. A estreia do treinador está prevista para o dia 19, contra o Vitória, na Neo Química Arena, em Itaquera.