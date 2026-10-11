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Seedorf mira reta final no Corinthians e apela à torcida: 'Apoio para o resto do campeonato'

Escrito por Leonardo de Sá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Clarence Seedorf não terá trabalho fácil à frente do Corinthians. O clube ocupa atualmente a 16ª posição do Campeonato Brasileiro, com apenas nove jogos restantes e uma sequência de sete derrotas consecutivas no torneio. Nesse cenário, o novo treinador voltou suas atenções para a reta final da competição e fez um apelo à torcida em um vídeo curto publicado no Instagram do Corinthians.

"Estou muito feliz com a oportunidade de comandar um clube tão grande quanto o Corinthians. Eu me lembro muito bem da paixão de vocês nas arquibancadas e tenho certeza de que vão precisar desse apoio para o resto do campeonato. Esses próximos jogos com muito trabalho vão fazer o melhor pelo Corinthians", disse Seedorf.

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O neerlandês direcionou a mensagem à Fiel torcida. O anúncio da contratação do novo técnico foi feito neste domingo. Com contrato até o fim de 2027, Seedorf assume o lugar de Fernando Diniz, demitido após a derrota para o Internacional na última rodada do Brasileirão.

"Assumir esse desafio é uma honra, mas também uma enorme responsabilidade. Estou aqui para dar tudo de mim e construir um time que lute por cada bola, cada minuto, cada vitória", afirmou o treinador, em declaração divulgada pelo clube.

SEEDORF TEM RETROSPECTO NEGATIVO COMO TREINADOR

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A experiência no Corinthians será a quinta de Clarence Seedorf como treinador. Nas quatro passagens anteriores, o holandês somou 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas em 63 partidas. Ele não conquistou títulos na função e está sem comandar uma equipe desde 2019, quando deixou a seleção de Camarões.

O primeiro trabalho foi no Milan, em 2014. Em 22 partidas, Seedorf conquistou 11 vitórias, empatou duas vezes e sofreu nove derrotas. Apesar de assumir a equipe na 11ª posição do Campeonato Italiano e levá-la ao oitavo lugar, não permaneceu para a temporada seguinte e acabou demitido em junho daquele ano.

Em 2016, o treinador seguiu para o Shenzhen FC, da China, onde disputou 13 jogos, com três vitórias, quatro empates e seis derrotas. A passagem durou cerca de cinco meses. Dois anos depois, assumiu o Deportivo La Coruña, mas também não conseguiu se firmar. Foram apenas duas vitórias em 16 partidas, e o clube terminou a temporada rebaixado à segunda divisão espanhola.

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A última experiência foi à frente da seleção de Camarões, entre 2018 e 2019. Seedorf comandou a equipe em 12 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e três derrotas. A eliminação nas oitavas de final da Copa Africana de Nações encerrou o trabalho do holandês, que depois passou a integrar o conselho de supervisão da Federação Neerlandesa de Futebol.

Como jogador, Seedorf construiu uma carreira de destaque no futebol europeu. Conquistou quatro títulos da Liga dos Campeões por três clubes: Ajax, Real Madrid e Milan, pelo qual foi campeão duas vezes. Também defendeu a seleção dos Países Baixos na Copa do Mundo de 1998, quando a equipe terminou na quarta colocação. Sua última equipe como atleta foi o Botafogo, onde atuou entre 2012 e 2013.

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