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Seedorf minimiza pouca experiência como treinador e diz que Corinthians é 'leão ferido'

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Clarence Seedorf foi apresentado oficialmente como novo técnico do Corinthians nesta quarta-feira, 14, em coletiva de imprensa no CT Joaquim Grava, na zona leste de São Paulo. Para salvar o time do rebaixamento, o holandês de 50 anos minimizou e bateu na tecla de recuperar o ânimo do elenco para os próximos jogos e classificou o time alvinegro como um "leão ferido".

"Eu vou ajudar esse grupo, que já mostrou que tem muita vontade. Estão feridos, e um leão ferido é perigoso. Quem tá na frente tem que ter cuidado", disse Seedorf. "Minha primeira impressão é de um grupo que tem vontade e querem fazer o trabalho necessário para sair dessa situação. São duas coisas que precisamos ter: coragem e intensidade. Quem trabalha bem, sabe que é uma questão de tempo, mas não temos tempo e vamos intensificar esse trabalho."

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"Sei que o time vai ter um time com intensidade, que é a identidade do Corinthians. Quando joguei contra era difícil de ganhar, estando ele bem ou mal. Vamos tentar reconstruir o que tem dentro dele".

Há sete anos o ex-jogador não atua como treinador. Seu último trabalho foi na seleção de Camarões, encerrado em julho de 2019 cerca de um ano depois de assumir o cargo. Antes ele treinou o Milan, da Itália, o Shenzhen FC, da China, e o Deportivo A Coruña, da Espanha.

Questionado sobre a falta de experiência à beira do gramado como treinador, o holandês minimizou a questão e ressaltou a sua trajetória vitoriosa e pediu tempo para mostrar o seu trabalho.

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"Eu não dirigi um time (nestes sete ano), mas não deixei o futebol. Fiz outros papéis como dirigente e conselheiro analisando jogos de alto nível, como a Champions League. Trabalhei com os melhores treinadores do mundo e aprendi muito com eles", disse o holandês, que citou Oswaldo de Oliveira, com quem trabalhou no Botafogo, como uma de suas referências.

Como treinador, o holandês soma apenas 63 partidas na carreira, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas (aproveitamento é de 39,1%). Seedorf minimizou os números e recordou sua primeira experiência como treinador, no Milan, em 2014.

"Eu fui terceiro colocado saindo do quarto último (17º). E ninguém fala isso. É preciso ter oportunidade boa para mostrar que você é bom treinador. Nunca peguei um trabalho iniciando o ano. Agora esse é o momento para eu juntar toda a experiência que eu tenho e mostrar se eu posso ou não construir minha carreira de treinador. É preciso dar tempo para trabalhar."

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A comissão técnica de Seedorf será formada pelo auxiliar técnico espanhol Pablo López Vidal, que trabalhou com Seedorf no Deportivo A Coruña e na seleção de Camarões, e treinou o Ourense e o Racing de Ferrol, ambos da Espanha. O auxiliar Léo Porto, contratado junto à Fernando Diniz, permanece no clube. Chefe do departamento de performance, Reverson Pimentel assume preparação física.

Dentro das quatro linhas, Seedorf teve história marcante como jogador. O holandês tem quatro títulos de Champions League por três clubes diferentes: Ajax, Real Madrid e Milan. Ele também jogou por Sampdoria, Inter de Milão e encerrou a carreira no futebol brasileiro, defendendo o Botafogo entre 2012 e 2013 e conquistou um Campeonato Carioca.

O Corinthians volta a campo na segunda-feira, quando encara o Vitória, na Neo Química Arena, em confronto direto contra o rebaixamento. Faltando oito jogos para terminar o Brasileirão, o time alvinegro acumula 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, que abre o Z-4.

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