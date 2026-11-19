Memphis Depay finalmente desencantou e voltou a ter seu nome gritado pela torcida do Corinthians. O atacante deu uma assistência e participou diretamente de gols na vitória de 4 a 0 desta quarta-feira, 18, sobre o Botafogo, na 35ª rodada do Brasileirão; não à toa recebeu elogios do comandante: o compatriota Seedorf, que exaltou sua condição física e, principalmente, sua atitude.

Desde que assumiu o clube alvinegro em uma contratação que deu o que falar na imprensa e mídias sociais, o holandês vem respondendo com bons resultados até então. Em quatro partidas, foram duas vitórias, contra o alvinegro carioca e o Mirassol, um empate com o São Paulo e uma derrota para o Vasco, em duelo que chegou a estar à frente até os momentos finais. Aos poucos, a equipe, segundo ele, entende as mudanças táticas e postura em campo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"No caso do Memphis, foi melhor do que eu esperava, fisicamente também. Ele fez um bom trabalho durante o jogo", disse Seedorf na coletiva de imprensa após o triunfo sobre o Botafogo, exaltando o comportamento do centroavante na sequência. "O mais importante foi a atitude dele, e de todo mundo, do primeiro ao último minuto", pontuou.

"Isso é o que eu quero do time, essa mentalidade. Já conseguimos, finalmente, fazer um gol no primeiro tempo, para quebrar a pressão. Agora, temos que manter o pé no chão, mas isso confirma para os jogadores que o trabalho que estamos fazendo está valendo, dando certo. Não podemos relaxar", seguiu o técnico.

De fato, Seedorf acredita que suas ideias táticas fazem parte da diferença de performance do Corinthians, mas ele vê a nova postura do time alvinegro como fundamental. "Seja na fase defensiva ou na ofensiva, a atitude sempre faz diferença", opinou o holandês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Conseguimos um grupo que, quando vai a campo, 11 jogadores participam da fase defensiva. Conseguimos manter uma compactação bastante boa, porque treinamos essas coisas. Se a gente defender bem, todos participam bem. Quando a gente tem a bola, quem precisa se posicionar na frente vai encontrar posições interessantes", destrinchou.

A goleada sobre o Botafogo deu sobrevida ao Corinthians na briga contra o rebaixamento no Brasileirão. Com o resultado, o clube subiu para a 15ª colocação, com 40 pontos, e agora 'seca' Vitória e Internacional, 16º e 17º com 38, que enfrentam Red Bull Bragantino, em casa, e Vasco, fora, respectivamente. Se nenhum dos dois vencer, o time paulista se mantém na mesma posição e deixa o Z-4 ao fim da rodada.