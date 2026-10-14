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Seedorf desembarca em São Paulo para assumir como novo técnico do Corinthians

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Clarence Seedorf desembarcou na início da manhã desta quarta-feira, 14, no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Novo técnico do Corinthians, o holandês de 50 anos foi recebido pelo diretor executivo de futebol Marcelo Paz e não falou com a imprensa que aguardava no local.

O ex-jogador estava em Madri, na Espanha, e chegou ao Brasil por volta das 6h30. Ele já começa a trabalhar nesta quarta, quando irá comandar treinos em dois períodos no CT Joaquim Grava, na zona leste da capital paulista.

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Às 13h, Seedorf será apresentado oficialmente em coletiva de imprensa. O holandês estreia contra o Vitória, na Neo Química Arena, na próxima segunda-feira, às 20h (de Brasília), em jogo da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Há sete anos o ex-jogador não atua como treinador. Seu último trabalho foi na seleção de Camarões, em julho de 2019. Antes ele treinou o Milan, da Itália, o Shenzhen FC, da China, o Deportivo La Coruña, da Espanha.

O holandês soma 63 partidas na carreira, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas. O aproveitamento é de 39,1%

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Seedorf teve história marcante como jogador. O ex-meia tem quatro títulos de Champions League por três clubes diferentes: Ajax, Real Madrid e Milan. Ele também jogou pela Inter de Milão e encerrou a carreira no futebol brasileiro, defendendo o Botafogo entre 2012 e 2013.

O Corinthians vive situação dramática no Brasileirão. O time acumula oito derrotas consecutivas e soma 32 pontos, mesma pontuação do Internacional, time que abre a zona de rebaixamento.

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