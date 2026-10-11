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Seedorf conquistou a Europa dentro de campo e busca consolidação como treinador

Escrito por Matheus Godoy (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Corinthians surpreendeu o noticiário esportivo neste domingo (11) ao anunciar Clarence Seedorf como novo técnico da equipe. Aos 50 anos, o surinamês naturalizado holandês não atua como na função desde 2019, quando foi demitido da seleção de Camarões após campanha ruim na Copa Africana de Nações.

A contratação do novo comandante acontece quatro dias após a demissão de Fernando Diniz, após uma série de derrotas no Campeonato Brasileiro e eliminações na Copa do Brasil e Libertadores. Mesmo com pouca experiência à beira do campo, o clube paulista faz uma aposta alta no holandês e assinou até o fim de 2027.

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Ele comandará o atacante Memphis Depay, outro atleta muito identificado com a Holanda. Segundo apuração do Estadão, o camisa 10 não teve participação na negociação e a escolha partiu do executivo de futebol Marcelo Paz. Antes de fechar com Seedorf, o clube consultou outros nomes, como Javier Mascherano, Fábio Carille e Ramón Díaz.

SEEDORF CONQUISTOU A EUROPA COMO JOGADOR

Ídolo dos Países Baixos, o ex-meio-campista foi um dos principais jogadores da Europa nos anos 90 e início dos anos 2000. Apareceu para o cenário internacional com a camisa do Ajax, onde conquistou a Champions League, em 1995, e o título invicto da Eredivisie na mesma temporada.

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A boa passagem pela Holanda chamou a atenção de outros clubes e logo acertou com a Sampdoria, da elite italiana, onde ficou por uma temporada. Na sequência, acertou contrato com o Real Madrid e participou de campanhas importantes, como a La Liga de 1997/98 e a Champions League de 1997/98, a segunda de sua carreira.

Após 158 partidas e 20 gols pelo gigante espanhol, o meia acertou com a Inter de Milão, que desembolsou 24 milhões de euros pelo jogador na época. Permaneceu pouco tempo no clube italiano e foi envolvido em uma troca com o rival Milan, que mandou o lateral Francesco Coco na negociação.

No lado vermelho e preto de Milão, Seedorf construiu o grande capítulo de sua carreira como jogador e defendeu a equipe por dez temporadas, atuando em 432 partidas oficiais e anotando 62 gols. Ao decorrer de sua passagem, atuou ao lado de vários craques, como Kaká, Andriy Shevchenko, Andrea Pirlo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo.

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Também conquistou mais duas Champions League, dois Campeonatos Italianos, uma Copa da Itália e o Mundial de Clubes. Deixou o futebol italiano para atuar pelo Botafogo, em 2012. Na época, seu nome foi ventilado no Corinthians pela primeira vez, em uma negociação intermediada por Ronaldo Fenômeno. No entanto, o negócio não foi concretizado.

Pela equipe do Rio de Janeiro, Clarence Seedorf conquistou o Campeonato Carioca de 2013 e foi peça importante no elenco que garantiu uma vaga na Copa Libertadores da América, após boa campanha no Brasileirão. No total, foram 81 partidas e 24 gols pelo Botafogo, o último clube de sua carreira como jogador.

POUCA EXPERIÊNCIA COMO TREINADOR

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Embora tenha um vasto currículo como meio-campista, o holandês ainda não teve trabalhos de relevância à beira do campo. Sua primeira experiência foi justamente no Milan, quando assumiu a equipe em janeiro de 2014. Foram apenas 22 jogos, com 11 vitórias, dois empates e nove derrotas.

Passou dois anos desempregado até acertar com o Shenzhen FC, da segunda divisão chinesa, em julho de 2016. Foram poucas partidas pela equipe e acabou demitido em dezembro do mesmo ano. Naquela temporada, o time asiático terminou com a 10ª colocação no nacional e não conseguiu subir de divisão.

A experiência seguinte foi na Espanha, comandando o tradicional Deportivo La Coruña na principal divisão do país, no início de 2018. Sua passagem foi decepcionante, com apenas duas vitórias em 16 partidas. Cabe ressaltar que o time já estava em situação complicada na tabela e ocupava a penúltima colocação antes da chegada de Seedorf. Ele não conseguiu o objetivo de salvar a equipe e o contrato foi encerrado após o término da temporada.

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Poucos dias depois da saída do clube espanhol, o treinador assinou com a seleção de Camarões. Estreou justamente em um amistoso diante do Brasil, em novembro de 2018, que terminou com vitória dos sul-americanos, por 1 a 0, gol de Richarlison, no Stadium MK, na Inglaterra.

Seedorf foi auxiliado pelo ex-atacante Patrick Kluivert na seleção africana. Mais uma vez, o holandês não teve um desempenho satisfatório e foi demitido após dez partidas, com três vitórias, três derrotas e quatro empates. Na Copa Africana de Nações, o time foi eliminado nas oitavas de final, diante da Nigéria.

PROXIMIDADE COM O BRASIL

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Além da passagem marcante pelo Botafogo, Clarence Seedorf tem uma relação forte com o Brasil. Por muitos anos foi casado com uma brasileira, com quem teve quatro filhos. O caçula Denzel, de 19 anos, é jogador das categorias de base do Milan e pode atuar pela seleção brasileira no futuro.

Outro fator é a proximidade de Suriname com o Brasil, sendo que Seedorf nasceu na capital Paramaribo. Embora o jogador tenha se mudado para os Países Baixos quando tinha dois anos de idade.

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