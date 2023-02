Secretário de Segurança de SP rejeita volta de duas torcidas em clássicos

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Antes do clássico entre Corinthians e Palmeiras nesta quinta-feira - e em meio às tensões entre as torcidas pelos confrontos da última semana - o secretário estadual da Segurança Pública de São Paulo Guilherme Derrite, mais conhecido como Capitão Derrite, afirmou que o Estado ainda não está preparado para o retorno das duas torcidas em clássicos na cidade. Além disso, revelou que haverá um policiamento reforçado nos arredores da Neo Química Arena, nesta quinta-feira.

continua após publicidade .

"Estava tendo um movimento, inclusive político, para voltarmos a ter duas torcidas nos clássicos (em São Paulo) e logo depois aconteceu esse ato lamentável, emboscada de uma torcida que esperou a outra", afirmou o secretário em entrevista à rádio BandNews, nesta quarta-feira. "Não podemos generalizar, mas ainda existem pessoas infiltradas nas torcidas organizadas, que não estão preocupadas com o esporte e cometem esses crimes graves."

Integrantes de torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras se enfrentaram na madrugada da última sexta-feira, no bairro da Vila Prudente, na zona leste da capital paulista, e nas imediações da Avenida do Estado. Palmeiras e Corinthians jogaram no mesmo dia, mesmo em que locais distantes um ou outro - no Allianz Parque e em São Bernardo, respectivamente.

continua após publicidade .

"Nós vamos reforçar o policiamento, não só nas imediações (da Neo Química Arena), mas nas estações da CPTM, do metrô e nas principais rodovias, também com o trabalho de inteligência para que não haja nenhuma nenhum novo ato de violência", contou o secretário.

De acordo com ele, o Estado ainda não está preparado para um retorno das torcidas, visitante e mandante, nos clássicos. "Infelizmente no nosso País, no nosso Estado, não estamos preparados para voltar a ter duas torcidas em grandes clássico. Como todo brasileiro e amante do bom futebol, seria o desejo de todos, que duas torcidas estivessem nos estádios, que pudessem torcer para os seus times de modo civilizado", afirmou Derrite. "Lamentavelmente, por culpa de uma minoria isso (a volta das torcidas) ainda não vai acontecer no Brasil."

RELEMBRE O CASO

continua após publicidade .

As torcidas organizadas, de Corinthians e Palmeiras, se enfrentaram na volta dos jogos, válidos pelo Campeonato Paulista, na última sexta-feira. Segundo informações da Polícia Militar (PM), quatro pessoas foram encaminhadas com ferimentos graves ao hospital de Ermelino Matarazzo. Alguns dos feridos tiveram fraturas nas pernas e afundamento da face. Eles seriam todos homens e torcedores corintianos, maiores de idade. Esses quatro casos, de acordo com a PM, seriam os mais graves até então. Alguns torcedores foram socorridos e hospitalizados após o confronto, mas logo liberados.

Eles teriam apanhado quando estavam no chão, com chutes e pauladas. Alguns já estavam desacordados. A PM não tinha qualquer informação de que pudesse haver encontro de palmeirenses com corintianos após as partidas pelo Paulistão. Recentemente, presidentes de Palmeiras e São Paulo pleitearam junto à Federação Paulista de Futebol (FPF) o fim da torcida única nos clássicos de São Paulo.