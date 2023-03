Se plano do Bayern for eficaz, Mbappé e Messi não vão se divertir, diz Muller

(via Agência Estado)

Neutralizar as poderosas arrancadas de Kyllian Mbappé e não dar espaços para que Lionel Messi inicie as jogadas a partir do meio-campo do Paris Saint-Germain. É com essa estratégia que o Bayern de Munique espera anular o adversário francês no jogo desta quarta-feira, que define uma das vagas para a próxima fase da Liga dos Campeões.

Capitão do time e um dos jogadores mais experientes do elenco alemão, Thomas Müller afirmou que os dois astros do PSG vão ser vigiados bem de perto. "A explosão de Mbappé e os passes de quebra da linha da defesa de Messi são super eficazes no momento. O mundo inteiro gosta de assistir. Mas se o nosso plano for eficaz, eles não vão se divertir amanhã (quarta)."

Depois de vencer o Paris Saint-Germain na partida de ida das oitavas de final por 1 a 0, em pleno Parque dos Príncipes, o Bayern se garante nas quartas com um simples empate no encontro de volta, diante de sua torcida.

Neste jogo de provocações que normalmente ganha os noticiários às vésperas de duelos decisivos, Müller falou sobre o fato de Mbappé considerar o PSG favorito mesmo atuando na casa do Bayern.

"Ele (Mbappé) pode ver as coisas como quiser. Ganhamos a primeira mão (partida de ida) e estamos na frente, mas naturalmente ele está cheio de confiança. Nossa tarefa agora é mostrar ao Mbappé que ele está errado", comentou.

Müller colocou Mbappé como uma das peças principais do PSG, mas falou que a sua equipe precisa ter uma preocupação coletiva na partida contra os franceses. "É Kylian (jogador mais perigoso). Claro que temos que pensar em como pará-lo. Mas o futebol é um esporte coletivo. Trata-se de não permitir que saiam os passes para ele", comentou.