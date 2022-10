Scarpa exige Palmeiras certeiro contra o Avaí após falta de pontaria no clássico

(via Agência Estado)

A vantagem do Palmeiras na liderança do Brasileirão é bastante confortável. São oito pontos de frente para o segundo colocado, o Internacional. Mas o clube sabe que não pode desperdiçar pontos diante do Avaí, em casa, neste sábado, após dois empates seguidos. Gustavo Scarpa admite que o time pecou demais nas finalizações contra o São Paulo - empate sem gols - e quer os companheiros com a pontaria certeira diante dos catarinenses.

O meia, inclusive, fez um mea-culpa, admitindo não estar com o pé calibrado contra o São Paulo, no Allianz Parque, domingo. Com 11 gols na temporada e outras 17 assistências, Scarpa decepcionou no último jogo. Ele desperdiçou a maior chance da partida, ao bater um pênalti para defesa de Felipe Alves, e ainda parou no goleiro outras vezes.

"O volume de jogo foi muito bom mesmo, criamos grandes oportunidades. Infelizmente, não conseguimos concluir. Eu mesmo não concluí algumas", admitiu, esperando que tais falhas não se repitam em mais um oponente que deve vir com forte esquema defensivo para o Allianz Parque. "A equipe tem se comportado muito bem, do começo ao fim das partidas. E é isso, bola para a frente, já pensar no jogo do Avaí e fazer de tudo para conquistar a vitória."

Scarpa anotou um dos gols do time no duelo do primeiro turno, em frustrante empate por 2 a 2. Ciente que o fato de o Avaí vir lutando contra o rebaixamento pode trazer uma dificuldade a mais, ele cobra foco desde o apito inicial para o líder não voltar a desperdiçar pontos contra equipes da parte de baixo da tabela - já havia empatado com o Atlético-GO há duas rodadas.

"Os jogos no Brasileirão são sempre difíceis, mesmo contra as equipes que estão brigando contra o rebaixamento. Como contra o Juventude, que dificultou demais nosso jogo aqui. Empatamos contra o Atlético-GO e no primeiro turno contra o Avaí também empatamos", lembrou. "Não existe jogo fácil no Brasileiro, sabemos disso. O Avaí tem jogadores qualificados, campeões. Vamos entrar focados e tentar impor o nosso ritmo como costumamos fazer em casa."

Para essa partida, o técnico Abel Ferreira terá mais uma opção para definir a armação do time. Nos últimos jogos, o treinador apostou, com sucesso, em Mayke improvisado na ponta direita auxiliando Scarpa. Ausente no clássico por causa de uma mialgia na coxa esquerda, o meia Bruno Tabata voltou aos treinos e é opção.