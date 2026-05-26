Scaloni reage após informações iniciais de fadiga muscular de Messi: 'Não são tão ruins'

A 21 dias da estreia da seleção argentina na Copa do Mundo 2026, o técnico Lionel Scaloni tranquilizou o mundo do futebol nesta terça-feira, 26, após receber as primeiras informações sobre a situação de Messi, que teve uma sobrecarga associada à fadiga muscular. O jogador do Inter Miami precisou ser substituído no segundo tempo do duelo contra o Philadelphia Union, no último domingo, pela MLS.

"Estávamos assistindo ao jogo no centro de treinamento e percebemos que ele pediu para ser substituído porque não estava bem. As primeiras notícias não são tão ruins", disse Scaloni em entrevista ao canal argentino DS Sports.

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Apesar de descartar lesão, o Inter Miami não chegou a informar uma previsão de retorno do jogador aos gramados, que depende de sua evolução clínica. Para Scaloni, novos exames médicos devem ser realizados para ter um diagnóstico definitivo.

"Logicamente que preferíamos que nada tivesse acontecido com ele, mas agora temos que esperar para ver como ele se recupera, e, sobretudo, que façam mais exames, para ver se (a lesão) é realmente como dizem", completou.

A Argentina, atual campeã do mundo, está no Grupo J da Copa, com Argélia, Áustria e Jordânia. A estreia na competição será contra a Argélia, no dia 16 de junho, às 22h (horário de Brasília), no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no Missouri, Estados Unidos.

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Antes da estreia no Mundial, a equipe de Scaloni terá dois amistosos preparatórios, contra Honduras e Islândia, nos dias 6 e 9 de junho, respectivamente.