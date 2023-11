Scaloni exalta Bielsa e vê dificuldades diante do Uruguai: 'Carreira no futebol mundial'

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Em coletiva realizada nesta quarta-feira, o técnico da seleção argentina Lionel Scaloni dedicou parte de sua entrevista a um velho conhecido. Marcelo Bielsa, treinador que vai comandar o Uruguai diante dos argentinos nesta quinta, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, recebeu elogios de seu rival.

continua após publicidade

"É evidente que ele (Bielsa) marcou uma carreira no futebol argentino e também no cenário mundial realizando um grande trabalho. É um treinador bastante experiente e que tem grandes trabalhos no seu currículo", afirmou.

À frente do Uruguai nesta competição, Bielsa obteve duas vitórias, um empate e uma derrota. A campanha é idêntica à da seleção brasileira. A Celeste, no entanto, aparece em segundo lugar na classificação por ter marcado oito gols contra sete da equipe de Fernando Diniz.

continua após publicidade

Comandante da seleção argentina durante o período de 1988 a 2004, o treinador tem um estilo que é bastante conhecido. Apesar de conhecer bem a forma de trabalhar de seu rival, Lionel Scaloni descartou ter algum tipo de vantagem para o clássico desta quinta-feira.

"De fato, a forma de treinar e jogar é bastante conhecida por todos. O difícil é conseguir saber tudo que ele vai propor dentro de campo. Estamos falando de um treinador muito experiente. Vamos disputar um clássico e o equilíbrio é sempre muito grande", afirmou o treinador argentino.