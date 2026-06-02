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Scaloni enaltece Messi na Argentina antes da Copa e admite: 'Vai jogar enquanto quiser'

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 14:32:00 Editado em 02.06.2026, 14:42:05
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A poucos dias do início da Copa do Mundo, o técnico Lionel Scaloni voltou a destacar a importância de Lionel Messi para a seleção argentina. Em entrevista ao jornal Olé, o treinador relembrou momentos marcantes da trajetória do craque com a Albiceleste e deixou claro que a permanência do camisa 10 depende exclusivamente de sua vontade.

Scaloni citou a final da Copa América de 2024, quando Messi deixou o gramado lesionado e emocionado. Para o treinador, a reação do astro mostrou o comprometimento que sempre teve com a seleção argentina.

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"Ele queria jogar futebol, queria continuar jogando além da situação de uma final. Abandonar o campo é terrível, especialmente porque ele sempre foi muito gentil conosco. Para ele sair, algo devia estar muito errado", afirmou.

O comandante argentino destacou que muitas pessoas interpretaram de forma equivocada as lágrimas de Messi naquele momento. Segundo Scaloni, a frustração do jogador não estava relacionada ao resultado, mas ao fato de não poder seguir ajudando os companheiros dentro de campo.

"Você vê aquela imagem e pensa: Por que está chorando se ganhou uma Copa do Mundo?. Mas não era isso. Ele queria continuar jogando, estar com os companheiros. São coisas difíceis de explicar, é preciso ver as imagens para entender", disse.

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Ao falar sobre a presença de Messi no Mundial, Scaloni afirmou que não vê surpresa alguma no fato de o astro disputar sua sexta Copa do Mundo. "Ele vai jogar enquanto quiser, porque todos nós sabemos do que é capaz. O que me surpreende é que tenha conquistado apenas quatro títulos com a seleção. Ficou muito perto de ganhar mais duas Copas Américas e uma Copa do Mundo."

O treinador também evitou definir qualquer planejamento específico para administrar a utilização do camisa 10 durante a competição. Segundo ele, as decisões serão tomadas de acordo com a condição física e emocional do jogador ao longo da preparação e do torneio.

Antes da estreia na Copa do Mundo, a Argentina fará dois amistosos. A atual campeã mundial enfrenta Honduras no próximo sábado (6) e encerra a preparação diante da Islândia, no dia 9.

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