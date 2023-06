Scaloni diz que Messi 'não mente nem vende fumaça' ao se ver fora da próxima Copa

Lionel Scaloni não esconde de ninguém seu apreço e admiração por Messi. O técnico da Argentina, além do futebol de excelência do craque, gosta muito de sua personalidade e aprovou a escolha do camisa 10 de ir para o Inter Miami, dos Estados Unidos. De quebra, ainda elogiou o jogador por falar abertamente que não se vê como jogador na Copa do Mundo de 2026, deixando de vender ilusão aos torcedores.

Messi está com a seleção argentina em Pequim, na China, onde fará amistoso contra a Austrália nesta quinta-feira. Depois, embarca para Jacarta, para encarar a Indonésia na segunda-feira. Foi justamente na Ásia que o campeão mundial reafirmou a provável ausência do Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

O heptacampeão da Bola de Ouro de melhor do mundo esfriou o ânimo de muitos torcedores que associaram sua ida aos EUA para já ir se aclimatando ao pais da próxima Copa. "Lamento que esta tenha sido minha última Copa do Mundo", declarou o capitão da Argentina ao site chinês Titan Sports. "Vou ver como as coisas correm, mas em princípio não acho que jogue outra", acrescentou.

Em coletiva nesta terça-feira, Scaloni falou sobre seu craque sempre apoiando suas palavras e decisões. "Independentemente da liga ou do país em que estiver, o importante é que ele se sinta bem e aí terá as condições para se divertir. É disso que se trata e ele merece", disse Scaloni sobre o astro argentino decidir jogar no Inter Miami após sair do Paris Saint-Germain.

Scaloni também deu seu parecer sobre as declarações do jogador de 35 anos sobre não disputar a próxima Copa do Mundo. "Sua declaração me parece muito prudente, ele não mente nem vende fumaça. Ele vai ver como está se encontrando. Acho lógico, há tanto o que fazer no mundo que pensar em ir além não faz sentido", afirmou o técnico. "Vamos ver se ele está se sentindo bem e se ele quer."