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SBT escolhe São Paulo x Bolívar nas oitavas da Sul-Americana; veja as datas de todos os duelos

Escrito por Douglas Oliveira (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 17:36:00 Editado em 31.07.2026, 17:48:37
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Com o chaveamento concluído, a Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e os horários das oito partidas das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Os jogos de ida serão disputados nos dias 11, 12 e 13 de agosto, enquanto os confrontos de volta acontecem em 18, 19 e 20 do mesmo mês.

O torneio segue com seis brasileiros vivos na disputa pelo título continental: São Paulo, Santos, Red Bull Bragantino, Atlético-MG, Vasco e Botafogo. O Grêmio, sétimo representante do País, acabou eliminado na repescagem pelo Bolívar após a derrota por 1 a 0, nesta quinta-feira, em Porto Alegre (RS). Antes, os gaúchos haviam perdido por 3 a 2 fora de casa.

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Com as definições dos duelos, o SBT irá transmitir a eliminatória entre São Paulo e o próprio Bolívar. As duas partidas serão disputadas às terças-feiras, às 21h30 (de Brasília): o primeiro jogo acontece no dia 11, em La Paz, na Bolívia, enquanto a volta será no dia 18, com mando dos paulistas. Lembrando que o time do Morumbi liderou o Grupo C com 12 pontos, após três vitórias e três empates.

Atlético-MG e Bragantino fazem o único duelo brasileiro da fase. Os mineiros lideraram o Grupo B, enquanto os paulistas despacharam o Sporting Cristal, do Peru, na repescagem. Após um empate sem gols em Lima, o Bragantino venceu em Bragança Paulista por 1 a 0. O confronto será disputado nos dias 12 e 19, ambos às 19h (de Brasília), com a decisão na MRV Arena, em Belo Horizonte.

Por sua vez, o Santos precisou encarar os playoffs contra o Universidad Central da Venezuela (UCV) e venceu as duas partidas. A primeira, fora de casa, terminou com vitória por 4 a 1, enquanto a segunda acabou em 4 a 2. Na próxima fase, a equipe enfrenta o Macará, do Equador. O primeiro duelo acontece na Vila Belmiro, no dia 13, e o segundo será no Equador, no dia 20, ambos às 19h (de Brasília).

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Já o Vasco enfrenta o Olimpia, do Paraguai, após passar pelo Independiente Medellín, da Colômbia, na eliminatória. Após empatar por 2 a 2 fora de casa, os cariocas venceram por 1 a 0 em São Januário. As equipes foram rivais no Grupo G, que terminou com o Olimpia à frente, e cada clube venceu uma partida: o Vasco fez 3 a 0 em casa, enquanto os paraguaios triunfaram por 3 a 1 no Defensores del Chaco. Eles se enfrentam nos dias 13 e 20, também às 19h (de Brasília), com a definição marcada para Assunção, capital paraguaia.

Por fim, o Botafogo joga nos mesmos dias 13 e 20, mas às 21h30 (de Brasília). Os botafoguenses, que lideraram o Grupo E, encaram o Cienciano, do Peru. O primeiro compromisso será disputado em Cusco, com a resolução no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

CONFIRA AS DATAS E HORÁRIOS DE TODOS OS JOGOS DAS OITAVAS DE FINAL:

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Recoleta-PAR x Boca Juniors

Duelo de ida: 11/08, às 19h (de Brasília), em Buenos Aires

Duelo de volta: 18/08, às 19h (de Brasília), em Assunção

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São Paulo x Bolívar-BOL

Duelo de ida: 11/08, às 21h30 (de Brasília), em La Paz

Duelo de volta: 18/08, às 21h30 (de Brasília), em São Paulo

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Atlético-MG x Red Bull Bragantino

Duelo de ida: 12/08, às 19h (de Brasília), em Bragança Paulista

Duelo de volta: 19/08, às 19h (de Brasília), em Belo Horizonte

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Montevideo City Torque-URU x Tigre-ARG

Duelo de ida: 12/08, às 19h (de Brasília), em Vitória

Duelo de volta: 19/08, às 21h30 (de Brasília), em Montevidéu

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River Plate x Santa Fe-COL

Duelo de ida: 12/08, às 21h30 (de Brasília), em Bogotá

Duelo de volta: 19/08, às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires

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Macará-EQU x Santos

Duelo de ida: 13/08, às 19h (de Brasília), em Santos

Duelo de volta: 20/08, às 19h (de Brasília), em Ambato

Olimpia-PAR x Vasco

Duelo de ida: 13/08, às 19h (de Brasília), no Rio de Janeiro

Duelo de volta: 20/08, às 19h (de Brasília), em Assunção

Botafogo x Cienciano-PER

Duelo de ida: 13/08, às 21h30 (de Brasília), em Cusco

Duelo de volta: 20/08, às 21h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro

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