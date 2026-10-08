Savarino encerra jejum com hat-trick em goleada sobre o Coritiba e leva Fluminense ao 3º lugar

Savarino resolveu de uma vez a espera por um gol e a disputa com o Coritiba. Sem marcar pelo Fluminense desde maio, o venezuelano fez três na goleada por 4 a 0 nesta quinta-feira (08), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atuação recolocou o atacante em evidência e levou o time de Marcão à terceira posição às vésperas do clássico com o Flamengo.

O Fluminense chegou aos 51 pontos e ultrapassou Cruzeiro, com 48, e Athletico-PR, que foi a 50 após empatar com o Atlético-MG. O Coritiba permanece em nono, com 38 pontos, e completa quatro partidas sem vencer. Nas duas últimas rodadas, sofreu oito gols e não marcou nenhum.

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A vitória também reforçou o peso do mando de campo na campanha tricolor. Agora, são 11 triunfos, três empates e apenas uma derrota em casa neste Brasileirão. Diante do Coritiba, o Fluminense construiu o resultado combinando paciência para circular a bola com acelerações pelos lados, até encontrar em Savarino a precisão que faltava para transformar o domínio em vantagem.

Apesar do controle dos cariocas, o primeiro grande susto foi provocado pelos visitantes. Aos 16 minutos, Josué surpreendeu ao cobrar uma falta diretamente para o gol, mesmo com pouco ângulo, e acertou o travessão de Fábio. A oportunidade, porém, não mudou o rumo da etapa inicial: o Coritiba teve dificuldades para sustentar os contra-ataques e passou a maior parte do tempo tentando conter o avanço tricolor.

Depois de desperdiçar duas oportunidades, Savarino abriu o placar aos 29. O atacante finalizou na diagonal e contou com um desvio em Rodrigo Moledo para superar Pedro Rangel. O gol aumentou a pressão dos donos da casa, que quase ampliaram ainda antes do intervalo em uma boa jogada de Kevin Serna, interrompida por uma grande defesa do goleiro.

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O Coritiba voltou do vestiário sem tempo para reorganizar a reação. Aos três minutos, a defesa afastou uma bola lançada por Guilherme Arana, mas deixou a sobra para Savarino na entrada da área. O venezuelano acertou um chute forte, novamente com desvio em Moledo, e mandou a bola no ângulo para fazer o segundo.

Com mais espaços, o Fluminense passou a criar chances para definir a partida. Aos nove minutos, uma troca de passes terminou com Serna acionando Hulk nas costas da defesa. O centroavante entrou na área e finalizou de primeira, por cima. A movimentação dos atacantes dificultava a marcação de um Coritiba cada vez mais exposto.

O terceiro gol veio aos 19 e completou a noite de Savarino. Serna conduziu um contra-ataque e encontrou o companheiro pela direita da área. O venezuelano tirou o marcador da jogada e bateu de esquerda no canto, completando o hat-trick.

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Com o resultado encaminhado, o Fluminense administrou o ritmo e confirmou uma vitória importante aos 47, com Lucho Acosta, após belo contra-ataque e toque de calcanhar de Wesley Natã.

O próximo compromisso do Fluminense será contra o Flamengo, no domingo (11), às 17h30, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão. O Coritiba recebe o Botafogo na segunda-feira (12), às 16h, no Couto Pereira.

FICHA TÉCNICA

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FLUMINENSE 4 x 0 CORITIBA

FLUMINENSE - Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Millán e Guilherme Arana; Martinelli, Hércules (Otávio) e Ganso (Lucho Acosta); Savarino (Castillo), Kevin Serna e Hulk (Wesley Natã). Técnico: Marcão.

CORITIBA - Pedro Rangel; Bustos (Tinga), Jacy (Rodrigo Moledo), Bruno Melo e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Nicolás Fonseca (Vini Paulista), Sebastián Gómez e Josué; Breno Lopes (Fabinho) e Pedro Rocha (Paulo Roberto). Técnico: Fernando Seabra.

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GOLS - Savarino, aos 30 minutos do primeiro tempo; Savarino, aos três, e aos 19, e Lucho Acosta, aos 47 do segundo.

CARTÃO AMARELO - Bruno Melo (Coritiba).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

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RENDA - R$ 708.004,50.

PÚBLICO - 15.056 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).