Saul Canelo Alvarez e Gennady Golovkin vão completar trilogia no boxe em setembro

(via Agência Estado)

Saúl Canelo Alvarez, do México, e Gennady GGG Golovkin, do Casaquistão, completarão a esperada trilogia de boxe em 17 de setembro. O anúncio oficial foi feito, nesta terça-feira, pela empresa Matchroom Boxing, do britânico Eddie Hearn. Canelo havia revelado o acordo na segunda-feira, durante sua participação em um torneio de golfe em Naucalpan, no México.

Os boxeadores se enfrentaram em 2017 e 2018 pela categoria dos médios (até 72,575 quilos) em duas lutas bastante equilibradas. A primeira terminou empatada e a segunda foi vencida por Canelo por uma decisão dividida e contestada por parte da imprensa e do público.

A terceira luta será um confronto de peso supermédio de 168 libras (até 76,203 quilos) entre Golovkin, de 40 anos, dono de um cartel de 42 vitórias, uma derrota e um empate, com 37 nocautes, diante de Canelo, que venceu 57 vezes (39 nocautes), empatou duas e perdeu outras duas-2-2, 39 KO). O mexicano, dono dos quatro cinturões mundiais (AMB, FIB, CMB e OMB), completa 32 anos em 18 de julho.

"Estou muito feliz em trazer as melhores lutas e esta não será a exceção", disse Canelo Álvarez em um comunicado. Ele vem de derrota para o russo Dmitry Bivol no último di 7. GGG, ao contrário, venceu o japonês Ryota Murata, no Japão, em 9 de abril.

O local Canelo x GGG 3 deverá ser definido nos próximos dias e poderá ser mais uma vez em Las Vegas, como já ocorreu nos dois primeiros duelos, quando a venda dos ingressos na T-Mobile Arena foi total.