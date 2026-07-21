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Saudades da Copa? Seleções terão Super Data Fifa entre setembro e outubro

Escrito por Marina Borges (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 09:39:00 Editado em 21.07.2026, 09:48:16
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A saudade da Copa do Mundo de 2026 não vai durar muito para os torcedores. Pouco mais de dois meses após a decisão do Mundial, as principais seleções voltarão a campo em uma janela internacional ampliada entre o fim de setembro e o início de outubro. A Data Fifa será disputada de 24 de setembro a 6 de outubro e permitirá que as equipes realizem até quatro partidas no período.

O Brasil já tem dois amistosos confirmados para a janela internacional. A seleção brasileira enfrentará a Austrália em duas oportunidades, ambas no país da Oceania.

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O primeiro confronto está marcado para 25 de setembro, em Townsville. Quatro dias depois, em 29 de setembro, brasileiros e australianos voltam a se enfrentar, desta vez em Brisbane. Os dois jogos foram anunciados pela Federação de Futebol da Austrália (FFA).

De acordo com informações do ge, a seleção brasileira ainda deve disputar um terceiro amistoso durante a mesma janela, desta vez na Ásia. A partida, porém, ainda não foi oficialmente confirmada.

Na Europa, a sequência será preenchida pelas quatro primeiras rodadas da Liga das Nações da Uefa. A competição terá partidas consecutivas entre 24 de setembro e 6 de outubro, com confrontos importantes já definidos na Liga A, a primeira divisão do torneio. Entre os duelos de destaque estão Holanda x Alemanha, Itália x Bélgica, Turquia x França e Inglaterra x Espanha na rodada de abertura.

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A segunda rodada terá Alemanha x Grécia, Bélgica x França e Espanha x Croácia, enquanto a terceira contará com Alemanha x Sérvia, França x Itália, Croácia x Inglaterra e Espanha x República Tcheca. A quarta rodada, entre 4 e 6 de outubro, terá os mandos de campo invertidos em relação aos jogos da terceira jornada.

A Liga das Nações reúne seleções divididas em quatro divisões, com a Liga A concentrando os principais times do continente. O calendário apertado fará com que as equipes disputem quatro partidas oficiais em menos de duas semanas, dando início à preparação para o novo ciclo internacional após a Copa.

O período será o primeiro grande compromisso das seleções depois da Copa do Mundo. Para o Brasil, os jogos servirão como ponto de partida para a formação do elenco que será utilizado no novo ciclo, enquanto a Europa terá a disputa de uma competição oficial.

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CONFIRA O CALENDÁRIO DA SUPER DATA FIFA:

Amistosos da seleção brasileira: 25 e 29 de setembro de 2026

Liga das Nações: 24 de setembro a 6 de outubro de 2026

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VEJA OS JOGOS PREVISTOS PARA AS TRÊS PRIMEIRAS RODADAS DA LIGA DAS NAÇÕES*:

1ª rodada:

24/09 - Holanda x Alemanha

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24/09 - Portugal x País de Gales

24/09 - Sérvia x Grécia

24/09 - Noruega x Dinamarca

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25/09 - Itália x Bélgica

25/09 - Turquia x França

26/09 - Inglaterra x Espanha

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26/09 - República Tcheca x Croácia

2ª rodada:

27/09 - Alemanha x Grécia

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27/09 - Sérvia x Holanda

27/09 - Dinamarca x País de Gales

27/09 - Noruega x Portugal

28/09 - Bélgica x França

28/09 - Turquia x Itália

29/09 - Espanha x Croácia

29/09 - República Tcheca x Inglaterra

3ª rodada:

01/10 - Alemanha x Sérvia

01/10 - Grécia x Holanda

01/10 - Dinamarca x Portugal

01/10 - País de Gales x Noruega

02/10 - Bélgica x Turquia

02/10 - França x Itália

03/10 - Croácia x Inglaterra

03/10 - Espanha x República Tcheca

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*A quarta rodada será disputada entre 4 e 6 de outubro, com os mandos de campo invertidos em relação à terceira rodada, encerrando a extensa janela internacional.

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