Sauber usa rapper Drake como garoto propaganda para iniciar 'era Stake' na Fórmula 1

A Sauber usou o rapper canadense Drake para oficializar a mudança de nome de sua equipe de Fórmula 1, que passa a se chamar Stake F1 Team após o fim dos cinco anos de contrato com a Alfa Romeo. Em vídeo de animação publicado nas redes sociais, no qual um carro de corrida surge no meio da fumaça, Drake diz: "Adivinhe quem assumiu o volante? Nós assumimos. A era Stake F1 Team começa agora, apertem os cintos". A nova identidade será utilizada em 2024 e 2025, antes do início da parceria com a Audi, a partir de 2026.

A Stake, empresa do ramo de cassinos onlines, já era patrocinadora da equipe suíça, mas agora entra como detentora dos naming rights. Conhecido por seu envolvimento com esportes, especialmente por ser embaixador global do Toronto Raptors, Drake é um dos parceiros da marca, que também patrocina o time inglês de futebol Everton e o UFC, a mais popular organização de artes marciais mistas (MMA) do mundo. Em comunicado sobre a nova era, a equipe promete "romper conceitos convencionais de patrocínio de esportes e entretenimento" e diz que não deixará "nenhuma tradição intocada, desafiando o status quo".

"A última temporada representou o início da jornada da Stake na Fórmula 1, e o novo papel da marca como atração principal representa o próximo passo natural e emocionante neste caminho", disse Alessandro Alunni Bravi, representante da equipe. "A Stake não apenas aproveitou com sucesso a crescente base de fãs da Fórmula 1 para aprimorar sua própria comunidade, mas também introduziu um público completamente novo ao esporte, algo que beneficiou não apenas a nossa equipe, mas também todos os demais na Fórmula 1."

Além da Stake, foi firmada uma parceria com a Kick, serviço de streaming australiano voltado principalmente ao mundo dos games, nova detentora dos naming rights do carro, batizado como Kick Sauber C44. O lançamento do monoposto esta marcado para o dia 5 de fevereiro, em Londres. "Nossa equipe está trabalhando sem parar para produzir um show incrível que irá revelar totalmente a nossa nova identidade de equipe e trazer de volta o fator 'uau!' ao nosso esporte", diz a Sauber.

A Sauber competiu na Fórmula 1 de 1993 até 2018 com seu próprio nome atrelado a algumas marcas como Red Bull, Petronas e BMW, mas quando firmou o acordo com a Alfa Romeo, o nome da equipe passou a ser apenas da parceira. A partir de 2026, se tornará a equipe de fábrica da Audi, atraída para a Fórmula 1 após a reformulação do regulamento de motores, que determina maior uso de potência elétrica e combustíveis sustentáveis.