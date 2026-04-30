Sasha perde pênalti e Red Bull Bragantino é superado pelo River Plate com gol nos acréscimos
O Red Bull Bragantino não conseguiu fazer valer o fator casa no estádio Cícero de Souza Marques, no interior de São Paulo. Alternando momentos de lucidez e nervosismo, o time de Bragança Paulista desperdiçou um pênalti com Sasha e atuou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, após expulsão de Alix Vinícius, e amargou a derrota por 1 a 0 para o River Plate, sofrendo o gol já nos acréscimos, nesta quinta-feira, seguindo fora da zona de classificação no H da Copa Sul-Americana.
Com o resultado, o Red Bull Bragantino segue três pontos e estacionado na terceira colocação, se complicando na chave, ficando de fora até da zona de classificação para os playoffs. Já o River Plate chegou a sete e assumiu a liderança, ultrapassando o Carabobo-VEN, vice com seis. O Blooming-BOL é o lanterna, com um.
O Red Bull Bragantino agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro, quando tem pela frente a Chapecoense, no domingo, às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó (SC). Pela Sul-Americana, atua na próxima quinta-feira, às 21h30, quando visita o Blooming, no estádio Santa Cruz de la Sierra, na altitude boliviana.
Um fato interessante na partida foi o retorno do tradicional River Plate em um jogo no interior paulista depois de 20 anos. A última vez que esteve fora de uma capital brasileira foi em 2006, quando perdeu para o Paulista, por 2 a 1, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. Foi a única vitória do Paulista na história da Libertadores, que tinha Vagner Mancini como treinador.
O Red Bull Bragantino começou a partida levando perigo, em contra-ataque, Pitta já esquentou as luvas de Beltrán. O início que parecia promissor logo virou nervosismo, com erros de passes, na tentativa de abrir o placar logo. O momento de ansiedade, fez o River Plate ganhar campo e ocupar o setor ofensivo, obrigando boa defesa de Cleiton em cabeçada de Salas.
Aos poucos, o time paulista foi se acalmando em campo, equilibrando a posse da bola e costurando boas jogadas pelos lados do campo e aproveitando bem o jogo aéreo. Lucas Barbosa e Pitta tentaram de cabeça, passando perto do gol. Já na reta final, Lucas Barbosa fez bela jogada individual, com direito a "chapéu" no defensor argentino e só não marcou um golaço pois parou em Beltrán.
Na volta do intervalo, com menos de um minuto, Pitta foi derrubado na área por Martínez Quarta. Após revisão no VAR, o pênalti foi confirmado, mas Eduardo Sasha bateu praticamente no meio do gol e Beltrán evitou que o placar fosse aberto. O pênalti perdido novamente fez o Red Bull Bragantino ficar nervoso em campo. Desorganizado, viu Alix Vinícius levar o segundo amarelo e ser expulso, aos 13 minutos.
Com um a menos, o time da casa foi obrigado a recuar, perdendo a velocidade na saída de bola e os contra-ataques. Bem postado, segurou o ímpeto argentino, que até ensaiou uma pressão, mas quando acertou o gol, Cleiton apareceu para fazer boa defesa. Na reta final, o Red Bull Bragantino suportou a pressão do River Plate até quando deu, até que aos 48 minutos, Martínez Quarta, de cabeça, deu a vitória aos argentinos.
FICHA TÉCNICA
RED BULL BRAGANTINO 0 X 1 RIVER PLATE-ARG
RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado, Alix Vinicius, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel (Fabinho), Matheus Fernandes e Eduardo Sasha (Gustavo Marques); Lucas Barbosa, Isidro Pitta e Herrera (Fernando). Técnico: Vagner Mancini.
RIVER PLATE - Beltrán; Montiel, Martínez Quarta, Rivero e Acuña; Aníbal Moreno, Juan Meza (Galoppo) e Galván (Joaquín Freitas); Salas, Colidio e Subiabre (Kendry Páez). Técnico: Eduardo Coudet.
GOLS - Martínez Quarta, aos 48 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).
CARTÕES AMARELOS - Alix Vinícius, Matheus Fernandes, Eduardo Sasha, Gabriel, Gustavinho, Subiabre, Martínez Quarta e Juan Meza.
CARTÃO VERMELHO - Alix Vinícius.
RENDA - R$ 226.885,00.
PÚBLICO - 5.121 torcedores.
LOCAL - Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).