São Paulo x Internacional: veja horário e onde assistir jogo ao vivo neste sábado (19)

O São Paulo recebe o Internacional na noite deste sábado, às 21h, no estádio do MorumBIS, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A partida, fundamental para as pretensões de ambas as equipes na parte superior da tabela, terá transmissão ao vivo na televisão fechada pelo SporTV e também pelo sistema pay-per-view através do Premiere. O Tricolor entra em campo com a necessidade de dar uma resposta rápida ao seu torcedor após a recente eliminação para o Boca Juniors na CONMEBOL Sul-Americana, além de buscar a reabilitação no torneio nacional motivado por um revés fora de casa no clássico contra o Palmeiras.

Para garantir os três pontos em seus domínios, o técnico são-paulino Dorival Júnior aposta no retorno de um de seus principais nomes no setor ofensivo. O atacante Jonathan Calleri volta a ficar à disposição e tem presença praticamente certa no time titular, devendo formar a linha de frente ao lado de Artur e Luciano para tentar superar o bloqueio gaúcho. O treinador tricolor, contudo, precisa administrar um número considerável de ausências, já que jogadores como Lucas, Lucca, Bobadilla e Buta permanecem entregues ao departamento médico, enquanto Pablo Maia e Osorio cumprem suspensão automática e são desfalques certos para a rodada.

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Pelo lado do Internacional, o técnico Paulo Pezzolano também precisou fazer ajustes na estrutura da equipe para o duro desafio como visitante. O Colorado viaja a São Paulo sem o volante Rodrigo Villagra, que cumpre suspensão, mas é impulsionado pelos retornos estratégicos de Matheus Bahia e Braian Aguirre, peças que aumentam o poder de contenção e transição do elenco. A dinâmica ofensiva da equipe deve ser entregue à velocidade de Carbonero e Bernabei, apoiados por um meio-campo liderado pelo criativo Alan Patrick. Outros nomes importantes, a exemplo do goleiro Rochet, além de Kayky e Calebe, seguem em recuperação de procedimentos cirúrgicos e lesões, permanecendo fora de combate. A arbitragem do duelo ficará a cargo do carioca Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Thayse Marques Fonseca, com Rodrigo Nunes de Sá no comando do árbitro de vídeo.



