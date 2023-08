São Paulo x Corinthians e Flamengo X Grêmio: onde assistir

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Corinthians x São Paulo e Grêmio x Flamengo fazem nesta quarta-feira (16) o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Os vencedores vão decidir o título da competição.



continua após publicidade

O clássico paulista será no Morumbi às 19h30. Na ida, o Timão venceu por 2 a 1. Um empate garante a vaga ao Tricolor.

Já o Flamengo recebe o Grêmio às 21h30 no Maracanã. Na ida, os rubro-negros venceram fora de casa por 2 a 0 e podem perder por 1 a 0. Os gaúchos precisam fazer para ir para os pênaltis ou 3 para garantir a classificação nos 90 minutos.

continua após publicidade

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Corinthians

VOLTA: 16 de agosto (quarta), às 19h30, no Morumbi, com transmissão do Sportv, Premiere e Prime Video

continua após publicidade

Flamengo x Grêmio

16 de agosto (quarta), às 21h30, no Maracanã, com transmissão da Globo, Sportv, Premiere e Prime Video.

Siga o TNOnline no Google News