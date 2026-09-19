Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

São Paulo vence o Inter no MorumBis e dá resposta após eliminação na Sul-Americana

Escrito por Ricardo Magatti (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O São Paulo reagiu no Brasileirão, a única competição que lhe resta na temporada, ao derrotar o Internacional por 1 a 0 no MorumBis. Calleri encerrou jejum de gols que durou quase dois meses e garantiu, com gol de pênalti, a vitória são-paulina na noite deste sábado.

Sob protestos de parte da torcida, frustrada com a eliminação na Sul-Americana diante do Boca Juniors, o São Paulo ainda não está livre do perigo da queda, mas está mais distante da zona de rebaixamento. São 36 pontos e a 11ª colocação ao time treinado por Dorival Júnior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Cenário muito desfavorável vive o Inter, afundado no grupo dos quatro que caem à segunda divisão. O time gaúcho, que venceu apenas um jogo desde a retomada do torneio após a Copa do Mundo, tem 28 pontos e é o 18º colocado.

O São Paulo jogou com a necessidade de dar resposta aos seus torcedores, muitos dos quais protestaram no MorumBis, e o fez cedo. Foram de domínio os primeiros minutos do time tricolor em casa, valendo-se também da fragilidade do Inter, que não briga contra o rebaixamento mais uma vez por acaso.

O domínio se transformou em gol quando Calleri converteu cobrança de pênalti que Maripán cometeu em Luciano. O argentino encerrou seca de gols no Brasileirão que durou quase dois meses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os anfitriões controlaram a partida, ainda que tenham sido incomodados em alguns momentos por um quase inócuo Internacional, com claras dificuldades para criar.

Os visitantes conseguiram levar perigo a partir de erros do rival. Toloi, por exemplo, falhou e deu a Vitinho a chance do empate. O atacante chutou cruzado, pra fora.

Na etapa final, o jogo esteve aberto. Sobraram espaços para os donos da casa sacramentarem o triunfo à medida que o Inter se lançou ao ataque.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O São Paulo, com limitações técnicas, não aproveitou um contra-ataque sequer. No entanto, defendeu-se com competência das investidas do Internacional, com evidentes problemas para encontrar soluções ofensivas. Tanto que, sem muito a oferecer no ataque, cansou de erguer bolas à área. Todas em vão, consagrando os três zagueiros são-paulinos.

Foi um jogo medíocre de ambos no MorumBis. Os 25 mil torcedores que foram ao estádio assistiram a dois times sem inspiração alguma. Fez a diferença a favor do São Paulo o erro de Maripán, concedendo pênalti no início à equipe paulista que decidiu a partida.

Também foi determinante para a vitória são-paulina a força que tem o time no MorumBis, onde não perde desde março. A torcida, aliviada, comemora o triunfo, embora tenha desejado celebrar o que seria - e não foi - algo maior: a classificação à Sul-Americana. Terminarão o ano sem comemorar de novo um título.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 INTERNACIONAL

SÃO PAULO: Rafael; Domingos Duarte (Sabino), Arboleda e Rafael Tolói; Pedro Lima (Lucas Ramon), Djhordney, Marcos Antônio e Iago; Artur (André Silva), Luciano (Danielzinho) e Calleri (Ferreira). Técnico: Dorival Júnior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

INTER: Anthoni; Bruno Gomes, Maripan, Mercado e Matheus Bahia (Allex); Paulinho (Sanabria), Bruno Henrique (Thiago Maia) e Alan Patrick; Vitinho (Aguirre), Carbonero (Eliasson) e Bernabei. Técnico: Paulo Pezzolano.

GOL: Calleri, aos 14 do 1ºT.

ÁRBITRO: Bruno Arleu de Araújo (RJ).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CARTÕES AMARELOS: Matheus Bahia, Bruno Henrique, Calleri, Pezzolano, Mercado.

PÚBLICO: 25.395 torcedores.

RENDA: R$ 907.260,00.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

LOCAL: MorumBis.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Futebol Internacional São Paulo FC
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV