São Paulo vence Coritiba em jogo-treino realizado no CT da Barra Funda

De olho no planejamento visando o início do Campeonato Brasileiro e também da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o São Paulo enfrentou o Coritiba em um jogo-treino nesta manhã de terça-feira, no CT da Barra Funda, e venceu a atividade contra os paranaenses por 4 a 3.

Na primeira fase do duelo, Rogério Ceni mandou a campo um time basicamente composto por reservas diante dos titulares do Coritiba e o resultado parcial foi de 2 a 1 para os visitantes. Já na segunda etapa, com a formação praticamente titular, o São Paulo reagiu, dominou o adversário e confirmou a vitória. Os dois clubes firmaram um acordo de não divulgar o resultado do encontro. No entanto, o resultado do placar final acabou vazando

Nesta fase de preparação, o treinador já solicitou à diretoria a realização de, pelo menos, mais um jogo-treino a fim de fazer ajustes e testar novas opções com os atletas que têm à disposição.

O confronto com o Coritiba foi o primeiro desafio que o time teve pela frente desde a eliminação precoce no Campeonato Paulista para o Água Santa, ainda pelas quartas de final da competição.

Ainda nesta segunda, o time do Morumbi vai conhecer os seus adversários da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Além do São Paulo, os outros times brasileiros que estão no torneio são o América-MG, o Botafogo, o Red Bull Bragantino, o Goiás, o Santos e o Fortaleza.

Já no Campeonato Brasileiro, o São Paulo faz a sua estreia no dia 16 de abril fora de casa. o Adversário será o Botafogo e a partida deverá ser confirmada para o Rio.