São Paulo treina com presença de Felipe Massa no CT antes de decisão na Sul-Americana

O treinamento do São Paulo desta terça-feira, em preparação para enfrentar o San Lorenzo, foi acompanhado por Felipe Massa, que fez uma visita ao CT da Barra Funda. Ex-piloto da Fórmula 1 e atual competidor da Stock Car, Massa é são-paulino declarado e já apareceu no centro de treinamentos tricolor em outras ocasiões, como em 2012, antes da final da Sul-Americana conquistada pelo time do Morumbi.

A visita foi registrada em um vídeo divulgado pelo São Paulo em suas redes sociais. As imagens mostram o piloto de 42 anos observando parte do treino comandado pelo treinador Dorival Júnior. Além disso, ele aparece conversando com o atacante Alexandre Pato, de quem é amigo.

O duelo com o San Lorenzo, marcado para as 19 horas de quinta-feira, no Morumbi, é válido pela rodada de volta das oitavas de final da Sul-Americana. Na partida de ida, disputada na Argentina, o São Paulo foi derrotado por 1 a 0, por isso precisa ao menos devolver a diferença de um gol para levar a decisão aos pênaltis. A vaga direta só será alcançada em caso de vitória por vantagem de dois ou mais gols.

No treino desta terça, após exercícios de aquecimento com bola comandados pelos preparadores físicos, Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram trabalhos táticos posicionais, técnicos em espaço reduzido e de bolas paradas. Gabriel Neves e Arboleda, ausências por lesão nos últimos jogos, devem estar à disposição do treinador para o duelo decisivo.