São Paulo tenta recuperar pontos desperdiçados fora de casa contra o Cruzeiro no Morumbi

Traumatizado por não obter uma vitória fora de casa na atual edição do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tenta obter dentro de casa os pontos desperdiçados como visitante. Nesta quinta-feira, o adversário no Morumbi, às 20 horas, será o Cruzeiro, pela 31ª rodada.

Depois de conquistar o título inédito da Copa do Brasil, o técnico Dorival Júnior vive com a desconfiança em seu trabalho, algo semelhante com o ocorrido em 2022 no comando do Flamengo, após títulos da Copa do Brasil e Copa Libertadores. Por isso, o treinado sabe que um resultado que não seja a vitória diante do rival mineiro poderá acarretar um início de crise no Morumbi.

Para isso, o treinador terá o retorno de jogadores experientes como o lateral-direito Rafinha, que cumpriu suspensão no empate de domingo com o Athletico-PR e o zagueiro Arboleda, recuperado de lesão. O volante Alisson está melhor da lesão sofrida no Paraná, treinou bem nesta terça-feira e também deverá estar em ação diante do Cruzeiro.

Dorival orientou atividades com os zagueiros e laterais em trabalho específico de posicionamento defensivo, enquanto em outro campo houve um treino de construção ofensiva com os demais atletas.

O último treinamento para a partida contra o Cruzeiro será feito nesta quarta-feira. O São Paulo, com 39 pontos, é o 11º colocado no Brasileirão.