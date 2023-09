São Paulo supera gols anulados, domina Coritiba e volta a vencer no Brasileirão após oito jogos

O São Paulo voltou a jogar no estádio do Morumbi após a conquista da Copa do Brasil e fez sua torcida fazer ainda mais festa. Na noite desta quarta-feira, o time paulista teve dois gols anulados por impedimento, mas venceu o Coritiba por 2 a 1. Controlando o ritmo desde o primeiro minuto, a equipe de Dorival Júnior marcou com Alan Franco e Luciano e quebrou a sequência de oito partidas sem vencer no Brasileirão. O gol paranaense foi de Slimani.

A vitória faz o São Paulo respirar na tabela. Depois de um longo período se dividindo entre os jogos das competições mata-mata, o time do Morumbi viu a zona de rebaixamento se aproximar e os três pontos conquistados nesta quarta-feira fazem o time chegar aos 31 e assumir o 10º lugar. Já o Coritiba se mantém com 14 e é o lanterna da competição.

A quarta-feira parecia uma extensão da festa do último domingo no estádio do Morumbi. Com o time totalmente reserva, o São Paulo subiu para o campo com os torcedores gritando "é campeão" e o time não deu chances para o Coritiba. Logo aos dois minutos, o time do Morumbi abriu o placar, com James Rodríguez, mas o lance foi anulado por impedimento.

Após o lance, o São Paulo manteve o ritmo e literalmente "alugou" o campo de ataque. Colocando os 10 jogadores de linha na parte ofensiva do gramado, os comandados de Dorival não deixaram o Coritiba respirar e controlaram as ações. Desta forma, aos 24 minutos, a equipe paulista voltou a balançar as redes, agora com Michel Araújo finalizando de fora da área, mas o impedimento foi marcado mais uma vez no lance e o jogo continuou com 0 a 0 no placar.

O São Paulo parecia aumentar ainda mais sua pressão a cada gol anulado e finalmente abriu oficialmente o marcador. Aos 29 minutos, James Rodríguez cobrou falta de longe, Gabriel deu rebote e Alan Franco aproveitou. O lance foi anulado por impedimento, em um primeiro momento, mas foi confirmado após revisão do VAR.

Atrás do placar, o Coritiba esperava um erro dos donos da casa e ele aconteceu. Gabriel Neves tentou sair jogando, foi desarmado na entrada da área e Slimani tocou na saída de Jandrei para empatar a partida aos 50 minutos. Depois da igualdade, o São Paulo foi para o ataque e conseguiu marcar mais um. Aos 57, Luciano aproveitou uma cobrança de pênalti e o time do Morumbi fez o 2 a 1.

Na volta do intervalo, a forte chuva, presente durante a maior parte do primeiro tempo, passou a ser um fator no gramado. Com o campo bem molhado, o ritmo da partida caiu e as duas equipes passaram a fazer um confronto muito mais disputado a cada dividida.

Atrás do placar, o Coritiba foi para cima e assustou a defesa paulista. Marcando no campo de ataque, o time visitante aproveitou de alguns erros de saída de bola e fez Jandrei trabalhar em alguns cruzamentos e chutes de fora da área. Na parte final, com a torcida cantando alto no estádio, o São Paulo valorizou a posse de bola e confirmou o triunfo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 CORITIBA

SÃO PAULO - Jandrei; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Wellington; Luan (Alisson), Gabriel Neves (Pablo Maia), Michel Araújo e James Rodríguez (Lucas); Luciano (Nestor) e Juan (Calleri). Técnico: Dorival Júnior.

CORITIBA - Gabriel; Hayner (Natanael), Maurício Antônio, Henrique, Victor Luis; Willian Farias, Samaris (Matheus Bianqui), Sebastián Gómez (Kaio César) e Marcelino Moreno; Robson (Diogo Oliveira) e Slimani (Edu). Técnico: Thiago Kosloski.

GOLS - Alan Franco, aos 24 minutos do 1º tempo, Slimani, aos 50 minutos do 1º tempo, Luciano, aos 57 minutos do 1º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Robson, Luan, Victor Luis, Calleri, Henrique.

ÁRBITRO - Savio Pereira Sampaio (FIFA -DF).

PÚBLICO - 31. 702 pessoas.

RENDA - R$ 1.502.081,00.

LOCAL - Estádio do Morumbi.