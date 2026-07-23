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VIRADA RELÂMPAGO

São Paulo sofre virada em 5 minutos do Athletico-PR e perde em Bragança Paulista

Tricolor abriu o placar com Artur, mas levou dois gols de Leozinho em cinco minutos e segue no meio da tabela do Brasileirão

Escrito por Bruno Accorsi (via Agência Estado)
Publicado em 23.07.2026, 09:13:21 Editado em 23.07.2026, 09:14:21
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São Paulo sofre virada em 5 minutos do Athletico-PR e perde em Bragança Paulista
Autor Passaram-se cinco minutos entre o empate e a virada - Foto: Pedro Souza/Atlético-MG

O São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Athletico Paranaense nesta quarta-feira, ao sofrer uma virada em cinco minutos no segundo tempo, depois de terminar a etapa inicial vencendo por 1 a 0 no Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista. Válida pela 19ª rodada, a partida não foi disputada no MorumBis por causa dos shows do cantor britânico Harry Styles.

Com 25 pontos, o time comandado por Dorival Júnior está no meio da tabela, em nono lugar, a cinco pontos do Red Bull Bragantino, quinto colocado, e a cinco também do Vasco, 17º colocado, primeira posição dentro da zona de rebaixamento. O time paranaense é o terceiro, com 33.

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O São Paulo foi dominante no primeiro tempo, mas não chegou a ter um volume ofensivo tão intenso e demorou para conseguir ferir de verdade o adversário. Precisou de um falta para finalmente mostrar agressividade e no mesmo lance foi recompensado com bola na rede. Foi boa a batida de Artur, autor do gol, mas o goleiro Santos colaborou falhando ao tentar fazer a defesa.

Dorival Júnior precisou fazer uma substituição ainda aos 20 minutos primeiro tempo, porque o zagueiro Rafael Tolói se lesionou e precisou ser substituído por Osorio. Sem maiores prejuízos ao sistema defensivo após a substituições, os são-paulinos continuaram dominando as ações do jogo.

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O Athletico-PR, por sua vez, levou pouco perigo ao gol tricolor. Suas investidas no campo de ataque se resumiam a bolas longas, geralmente lançadas para Viveros, que não conseguia evoluir os lances, muito em razão de receber isolado, sem suficiente apoio dos companheiros para desenvolver a jogada da melhor forma.

O primeiro minuto do segundo mudou completamente o panorama da partida. Depois de muitos erros e frustrações ao longo da primeira etapa, Viveros recebeu lançamento de Luiz Gustavo e cruzou rasteiro para Leozinho acertar a trave. A bola ficou com o Athletico, e um cruzamento de Jadson desviado por Lucas Ramon terminou em gol de Leozino, bem posicionado dentro da pequena área.

Passaram-se cinco minutos entre o empate e a virada. O responsável foi, de novo, Leozinho, desta vez com um chute cruzado sem chances para Rafael. Em desvantagem, os são-paulinos fizeram um jogo desorganizado, com resoluções ruins quando chegava perto da área. Finalizações desenfreadas esbarravam na defesa adversária ou ultrapassavam a linha de fundo. Por isso, pode se dizer que em nenhum momento estiveram perto de buscar o empate.

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FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 2 ATHLETICO-PR

SÃO PAULO - Rafael; Lucas Ramon (Victor Sá), Arboleda, Rafael Tolói (Osorio) e Wendell; Bobadilla (Danielzinho), Pablo Maia (Ferreirinha) e Marcos Antônio; Arthur, Calleri (André Silva) e Luciano. Técnico: Dorival Júnior.

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ATHLETICO-PR - Santos; Arthur Dias (Terán), Aguirre e Esquivel; Gilberto (Gilberto Júnior), Jadson, Luiz Gustavo, João Cruz (Claudinho), Leozinho (Isaac) e Mendoza; Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

GOLS - Artur, aos 18 minutos do primeiro tempo. Leozinho, a um e aos seis minutos do segundo tempo.

ÁRBTIRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

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CARTÕES AMARELOS - Arthur Dias.

RENDA - R$ 345.000,00.

PÚBLICO - 6.487 torcedores.

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LOCAL - Estádio Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP).

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