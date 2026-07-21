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São Paulo sofre transfer ban da Fifa por atrasar parcela de R$ 6 milhões por Marcos Antônio

Escrito por Rodrigo Sampaio (via Agência Estado)
Publicado em 21.07.2026, 16:12:00 Editado em 21.07.2026, 16:24:12
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O São Paulo foi punido nesta terça-feira, 21, com transfer ban da Fifa e está impedido de inscrever jogadores. A punição ocorreu por causa do atraso na primeira parcela da compra do meia Marcos Antônio junto à Lazio, no valor de 1 milhão e 50 mil euros (cerca de R$ 6 milhões), que venceu em 28 de fevereiro. O Estadão apurou que o clube trabalha com celeridade para resolver a questão o mais rápido possível.

Marcos Antônio foi anunciado pelo São Paulo em julho de 2024, em contratação por empréstimo. Ele permaneceu cedido pela Lazio até março deste ano, quando negociou a compra em definitivo do jogador, que assinou até 2030.

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A punição ocorre dois dias após a abertura da janela internacional de transferências. O São Paulo contratou o volante Newton, do Botafogo, o lateral-direito angolano Aurélio Buta, que assinou sem custos após passagem pelo futebol da Dinamarca, e o atacante Victor Sá, que estava no Krasnodar, da Rússia.

Entre os contratados, somente Newton teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF antes da punição e está livre para estrear. O São Paulo terá de realizar o pagamento à Lazio para finalizar a inscrição dos reforços.

O São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, quando encara o Athletico Paranaense, em Bragança Paulista, pela 19ª rodada do Brasileirão. Este será o primeiro compromisso da equipe paulista após a pausa para a Copa do Mundo.

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Futebol Marcos Antonio São Paulo FC transfer ban
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