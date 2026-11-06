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São Paulo sofre ataque hacker e site do clube é invadido pela segunda vez em dois dias

Escrito por Leonardo de Sá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O site do São Paulo sofreu mais um ataque hacker. É o segundo em dois dias. O invasor derrubou a página do time e deixou uma mensagem ironizando a ação do clube, que havia retomado o funcionamento após a primeira queda.

"Pensei que vocês tinham tirado meu acesso", escreveu o hacker.

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Essa foi a segunda vez em dois dias que o site tricolor caiu por ação do mesmo invasor. Nesta quinta-feira, o mesmo usuário havia acessado a página e deixado uma mensagem homofóbica. O São Paulo conseguiu colocar o site no ar novamente, mas ele foi derrubado mais uma vez nesta sexta-feira.

Após a segunda invasão, o clube retirou novamente o site do ar para realizar atualizações de segurança. Segundo o ge, o São Paulo também pretende registrar um boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Antes dos episódios envolvendo o time tricolor, o Palmeiras também havia sido alvo de um ataque hacker, em 26 de outubro. Na ocasião, o site alviverde apresentou instabilidade e passou a exibir uma mensagem com a provocação "Rakiei só pra avisar que Palmeiras não tem mundial".

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Cinco dias depois, em 31 de outubro, foi a vez do Corinthians. O portal oficial do clube foi invadido e publicou uma nota falsa anunciando a contratação do argentino Lionel Messi, com detalhes fictícios sobre a negociação e uma declaração atribuída ao jogador. O clube informou que conseguiu neutralizar a invasão e que não houve prejuízo financeiro ou comprometimento de dados.

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