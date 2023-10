São Paulo se reencontra no Morumbi, aniquila o Grêmio e volta a vencer no Brasileirão

Nada como jogar no Morumbi. Se longe de seus domínios o São Paulo faz partidas fracas no Brasileirão, em casa, os comandados de Dorival Junior se reencontram com o bom futebol. Neste sábado, com grandes atuações de James Rodríguez e Lucas Moura, a equipe paulista bateu o Grêmio por 3 a 0, com gols de Michel Araújo, Pablo Maia e Luciano.

continua após publicidade

Com o resultado, o São Paulo respira mais aliviado no meio da tabela de classificação, mas tem de parar de oscilar para pôr fim aos riscos de rebaixamento. Já o Grêmio sofre sua terceira derrota consecutiva e chega ao quarto jogo sem vencer. O time de Renato Gaúcho terá de secar adversários para não terminar a rodada fora do G-6, grupo de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores.

Na próxima rodada, o São Paulo buscará sua primeira vitória como visitante nesta edição do Brasileirão. No Allianz Parque, terá pela frente o rival Palmeiras. O jogo está agendado para quarta-feira, às 20h. Um pouco mais tarde, às 21h30, o Grêmio recebe o Flamengo, em Porto Alegre. Luis Suárez será desfalque por ter recebido o terceiro amarelo.

continua após publicidade

Com problemas no ataque há alguns jogos, Dorival optou por escalar David e Michel Araújo para fazerem parceria com Lucas Moura. James Rodríguez foi titular novamente e parece ter conquistado a confiança do treinador.

Logo nos primeiros movimentos já foi possível notar que David seria o fator surpresa. A formação com três zagueiros escolhida por Renato Gaúcho demorou a se ajeitar em campo. Quando se acertou com bola rolando, pecou na bola parada. E quem apareceu para marcar o primeiro foi o uruguaio Michel Araújo, que subiu sozinho para cabecear e balançar as redes, aos 20 minutos.

A superioridade do São Paulo era tanta que o técnico gaúcho optou por promover uma substituição logo aos 27 do primeiro tempo. Cristaldo deu lugar a Nathan Fernandes para fortalecer as condições ofensivas do Grêmio. A equipe do Sul melhorou, mas não o suficiente para causar impacto no placar do jogo.

continua após publicidade

O São Paulo conseguiu encontrar na bola parada a solução para a falta de objetividade, repetida neste sábado. O time de Dorival continua reinando no quesito posse de bola, mas tem dificuldade para converter a superioridade em chances claras de gol.

O placar adverso fez o Grêmio buscar mais o ataque na volta do intervalo, deixando mais espaços para o atacante são-paulino apostar na velocidade. Quando os gremistas estavam mais próximos de igualar o jogo, veio o golpe fatal do São Paulo.

Em um contragolpe, Alisson quase se atrapalhou, mas acertou um passe para James Rodríguez. O colombiano viu a chegada de Pablo Maia pela esquerda. O volante, com categoria, tirou Uvini da jogada, e bateu, marcando um belo gol, aos 23 minutos.

continua após publicidade

O gol acendeu o time do São Paulo em campo e a torcida na arquibancada, enquanto o Grêmio ficou combalido e por pouco não sofreu outros gols. Gabriel Grando também fez grandes defesas. Luciano perdeu boas chances, mas no último lance recebeu um presente de Wesley, ficou na frente do goleiro gremista, driblou e liquidou a fatura.

FICHA TÉCNICA

continua após publicidade

SÃO PAULO 3 x 0 GRÊMIO

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Diego Costa, Lucas Beraldo e Welington (Nathan); Pablo Maia, Alisson (Wellington Rato) e James Rodríguez (Rodrigo Nestor); Michel Araújo, David (Luciano) e Lucas Moura (Erison). Técnico: Dorival Junior.

GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Unini, Bruno Alves, Kannemann (Everton Galdino) e Wesley Costa; Josué (Araújo), Villasanti e Pepê; Cristaldo (Nathan Fernandes, depois Lucas Besozzi) e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

continua após publicidade

GOLS - Michel Araújo, aos 20 minutos do primeiro tempo; Pablo Maia, aos 23, e Luciano, aos 52 do segundo.

ÁRBITRO - Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).

CARTÕES AMARELOS - Pablo Maia (São Paulo), Luis Suárez, Kannemann e Josué (Grêmio).

PÚBLICO - 47.132 torcedores.

RENDA - R$ 2.822.443,00.

LOCAL - Morumbi, em São Paulo.