São Paulo se reapresenta preocupado com desgaste físico e situação no Brasileirão

O São Paulo viveu duas semanas intensas, com a classificação à final da Sul-Americana e a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, por isso o técnico Rogério Ceni está preocupado com a situação física do elenco. Os jogadores se reapresentaram nesta sexta-feira, após a vitória nos pênaltis sobre o Atlético-GO, e Ceni começou a pensar nas melhores opções de escalação para o duelo de domingo, com o Ceará, pelo Brasileirão, competição na qual o time tricolor precisa se reabilitar.

Os são-paulinos não vencem uma partida no campeonato nacional há um mês, desde o dia 14 de agosto. De lá até aqui, perderam para Santos e Fortaleza, além de terem empatado com Cuiabá e Corinthians, resultados que os deixou na 13ª posição, com 31 pontos, a cinco do Cuiabá, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, em 17º, com 26. O Ceará, adversário deste final de semana, também tem 31 e está abaixo por diferença de dois gols no saldo.

O treino desta sexta teve atividades técnicas de enfrentamento e finalização em campo reduzido para os jogadores que não foram utilizados ou atuaram pouco contra o Atlético-GO. Aqueles que jogaram durante a maior parte do tempo fizeram o aquecimento e participaram apenas da primeira parte do treinamento, antes de realizarem um trabalho regenerativo leve.

Em entrevista coletiva após o jogo de quinta-feira, Ceni prometeu que avaliará o desgaste físico de cada atleta e jogará com "o máximo de força possível contra Ceará e Avaí", nos dois compromissos antes da final da Copa Sul-Americana, marcada para o dia 1º de outubro. A decisão será em jogo único contra o Independiente del Valle, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina

Para o jogo diante do Ceará, marcado para as 16 horas de domingo, na Arena Castelão, o treinador tricolor já sabe que não contará com os suspensos Miranda e Eder. A lista de lesionados tem Miranda, Eder, Gabriel Neves, Arboleda, Nikão, André Anderson e Caio. O São Paulo pode ir a campo com Felipe Alves; Rafinha, Ferraresi, Luizão e Reinaldo; Pablo Maia, Galoppo, Talles Costa e Alisson; Bustos e Calleri (Luciano).